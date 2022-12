“Espero que nadie intente imitarme, eso es de respeto y se necesitan muchos años de experiencia. Así a algunos no les parezca y mantengan escandalizados, casi todo está bajo control. Yo en la calle jamás ando al límite como en la pista y siempre dejo margen para el error (…) Son ritmos que para mí son seguros, mis índices de accidentalidad en las calles en mis años de alto cilindraje son cero".

Con estas palabras, el motociclista Sebastián Herrera explicó la maniobra que recientemente realizó en la variante Las Palmas, vía que comunica la ciudad de Medellín con el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, y que estuvo a punto de causar un grave accidente.

A través de historias compartidas en su cuenta de Instagram, Herrera entregó su versión acerca del polémico video que él mismo había compartido en esa red social, y en el cual se puede observar que en una curva, en el kilómetro 2 de la mencionada vía, invadió el carril contrario y casi colisiona contra otro motociclista.



No obstante, Herrera manifestó que situaciones como esta no volverán a ocurrir. “Aunque parezca muy miedoso, lo que hice fue lo más sabio que un motociclista puede hacer en ese momento de entrar un poco pasado a una curva. Somos humanos, no soy perfecto, pero sí me comprometo a que este tipo de cosas no vuelven a suceder”.



