Lo que se sabe del caso de la bebé asesinada por su padre en Antioquia

Justicia, eso es lo que espera la familia de Sofía Cadavid luego de tres meses del crimen que estremeció al país.

El pasado 17 de diciembre, un hombre llamado Diego Cadavid habría asesinado a sangre fría a Sofía, su hija pequeña de tan solo 18 meses, y habría dejado su cadáver en una zona boscosa del barrio El Porvenir, en el municipio de Rionegro, Antioquia.



Por lo pronto, el proceso judicial avanza, mientras Cadavid se mantiene con medida de aseguramiento, según confirmó a este medio la Fiscalía.



Ahora se espera que un juez del circuito fije la fecha de la audiencia preparatoria, luego de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Cabe recordar que lo siguiente es la audiencia de acusación; preparatoria e inicio de juicio oral.



(Le puede interesar: Mi vida se partió en dos: Luisa Fernanda Henao, madre de Sofía)



El 18 de diciembre, un día después del crimen y cuando fue capturado Cadavid, el propio Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación manifestó que se le imputaría el delito de feminicidio agravado.



“Le vamos a imputar el delito de feminicidio agravado ante un juez de garantías. La Fiscalía General de la Nación sigue actuando contra los delincuentes y llama la atención de la ciudadanía para que entre todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a permitir hechos de impunidad en este país", fueron las palabras de Barbosa en su momento.



Por lo pronto, la madre de la pequeña, Luisa Fernanda Henao, se abstuvo de pronunciarse por ahora para "no entorpecer el caso", según le dijo a EL TIEMPO.



Las declaraciones más recientes de la mujer fueron al medio local Mi Oriente en enero, luego de un mes del crimen de su pequeña y en la que dijo que su vida se partió en dos.



(Además lea: Personal de Inpec habría ayudado a entrar drogas en cárcel de Medellín)



“Nosotros, mi familia y yo, sentimos que él (Cadavid) tenía demasiada rabia y de una u otra manera se iba a vengar de nosotros”, dijo Henao, resaltando, además, que una de las causas del término de la relación de pareja se dio por maltrato intrafamiliar.



La madre aclaró a su vez algunas versiones que había dado Cadavid al mismo medio, anteriormente.



“Diego nos dijo que éramos los culpables, que mi familia y yo teníamos la culpa (…) me sorprendió que él dijera varias cosas: él no me daba plata para ver a la niña más tiempo de lo normal, yo nunca vendía el tiempo de mi hija. Jamás. Él podía ir a mi casa todos los días a ver a Sofía”.

La reconstrucción del caso

Luego de cuatro horas de esperar que el padre de la pequeña Sofía Cadavid cumpliera con el compromiso de devolverla a su casa, y de comunicarse con familiares del hombre (un hermano y su madre), la mamá de la pequeña la reportó como desaparecida.



(Le recomendamos: Buscan a hombre que huyó luego de caída de carro en Medellín)



Diego Armando Cadavid se la había llevado de su casa en Rionegro (Oriente de Antioquia) a las 12 del mediodía y había quedado de regresarla a las seis de la tarde, según confirmaron las autoridades.



Al reportarla como desaparecida, Ejército, bomberos, Policía, vecinos del sector y funcionarios de la alcaldía emprendieron la búsqueda de la pequeña de 18 meses de edad.



“Una vez tuvieron conocimiento, las autoridades del municipio emprendieron la búsqueda logrando localizar primero al padre de la menor, quien según la información inicial se encontraba desorientado deambulando por las calles del municipio sobre las 7 de la noche y que se evidencia en el material que se le ha entregado al CTI de las cámaras de seguridad del barrio El Porvenir”, explicó Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Rionegro.



Cadavid al parecer fue encontrado bajo efectos de alucinógenos y con manchas de sangre en su camiseta.



(También: Medellín atiende ocho puntos críticos por el invierno)



Debido a su estado, fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación de ese municipio, donde las autoridades le preguntaron dónde se encontraba la menor de edad. En dicho momento, el progenitor indicó que estaba en zona boscosa del barrio El Porvenir entre la séptima y la octava etapa, por lo que se desplazaron a ese sitio.



“Sobre las 2:24 de la mañana, la niña Sofía fue hallada sin vida, con signos de violencia y herida con arma corto punzante. Ante eso, y luego de las pruebas recopiladas por las autoridades judiciales, se dictó orden de captura en contra del padre de la víctima y como les mencioné, esa orden de captura ha sido puesta en firme y capturado el presunto agresor de la niña Sofía”, detalló el mandatario.



MEDELLÍN

Más noticias en Colombia

- El impactante momento cuando cae carro de parqueadero en Medellín



- Dos muertos deja caída de ascensor en exclusivo sector de Cartagena



- Las obras que Barranquilla hizo con préstamo del BID