Esto fue lo que dijo un canadiense sobre la 'gentrificación' en Medellín: 'Es demasiado triste'

Este domingo, 24 de marzo, un hombre de origen canadiense, conocido como Steven Jorge en TikTok, habló sobre la gentrificación en Medellín y de algunas conductas que tienen las personas cuando visitan Colombia.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que cuando se habla de gentrificación se refiere a un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. En este caso, el extranjero centra su discurso en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia.

El hombre manifestó su inconformismo sobre tres situaciones que deben atravesar los colombianos cuando vienen turistas.

¿Cómo es posible que los extranjeros que llegan a este país están pidiendo que los colombianos les hablen en inglés?

“Honestamente, debo decir que a mí me molesta lo que está ocurriendo. Primero, ¿cómo es posible que los extranjeros que llegan a este país están pidiendo que los colombianos les hablen en inglés?, cuando la lengua oficial es el español, no el inglés”, argumentó en el video que tiene más de 16 mil reacciones.

El idioma fue el primer tema abordado, el cual, según dice, le parece una "falta de respeto", pues asegura que se esforzó mucho para poder comunicarse las tres veces que vino a Colombia.

“La primera vez que fui no hablaba bien el español, no tenía mucho vocabulario, pero hacía todo lo que yo podía para hacerme entender por respeto a la gente y a la cultura. Y ahora, si un extranjero quiere conocer allá, lo primero que debe hacer es aprender el español”.

El tiktoker también habló de la preferencia que tienen los turistas por visitar la capital de Antioquia, cuestionando la gran afluencia de visitantes sobre otras ciudades, a pesar de que “Medellín es muy lindo, el clima es muy agradable y los paisajes son hermosos".

Infortunadamente, explicó que la imagen que se tiene de Medellín es la dada a conocer por las "narcoseries, es decir, la facilidad de conseguir droga y de cosificar a las mujeres. Eso es demasiado triste".

Además, el extranjero agregó que la ciudad no es barata. "No es justo que los salarios de los extranjeros, que son pagados en dólares desde sus países de origen, se compare con el salario de un colombiano", dijo. Sobre ello, denunció un caso en redes sociales, en donde un hombre ofrecía una habitación por tres millones de pesos, teniendo en cuenta que esa suma "no es la mitad de eso".

De esta forma, invita a que se empiece a controlar cómo afectan los inmigrantes al crecimiento o limitación del desarrollo de las ciudades, especialmente, en el costo de vida.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

