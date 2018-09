El 60% de cámaras están en las cuatro zonas de Medellín con más hurtos

Según las dos últimas mediciones de la Encuesta de percepción y victimización sobre seguridad y convivencia de 2017 de la alcaldía de Medellín, el hurto viene aumentando en la ciudad y es la principal causa por la que los medellinenses no se sienten seguros.



El Centro es, por antonomasia, el lugar donde más roban y asesinan en la ciudad según las cifras de las autoridades. Por lo que allí hay mayor número de cuadrantes de Policía (66) y más cámaras de seguridad, contando las 100 Bodycam que tienen los uniformados de la zona.

“Hemos hecho un trabajo muy fuerte en el Centro, pero hay temas de mutación o tránsito de este delito, que tiene un efecto ‘globo’. Es decir, ante la presión en determinados sectores, por su gran facilidad de materialización tiende a irse a otras zonas aprovechando la oportunidad”, explicó el subcomandante de la Policía Metropolitana, Juan Carlos Rodríguez.



En los primeros siete meses del año el registro fue de casi 18.000 casos de hurto, de los cuales 11.541 fueron a personas, 3.042 a vehículos (carros y motos), 2.327 a establecimientos comerciales y 1.044 a residencias.

Cifras de la secretaría de Seguridad indican que entre 2017 y julio del 2018, más del 66 por ciento de las denuncias registradas se concentraron en cuatro comunas: La Candelaria (Centro), con el 35 por ciento de los casos; Laureles-Estadio, con el 12; Belén, con el 7 y Castilla, con el 6. Es decir, que de cada 10 hurtos denunciados, en promedio 3,5 casos ocurren en el centro de la ciudad.



No solo eso, el 30 por ciento de los casos denunciados por hurto a personas tuvieron lugar en tan solo 136 segmentos de calle (la ciudad tiene 29.242).

Lo curioso, es que en estas cuatro zonas, están ubicadas el 60 por ciento de las 1.472 cámaras de seguridad de Medellín.En el Centro hay 361, Laureles cuenta con 289, Belén tiene 69 y Castilla 104.

Si bien no aparece en el registro de denuncias, El Poblado también es otra de las zonas azotadas por este delito. Allí hay 111 cámaras. “Tenemos todas estas cámaras que ya están grabando en HD, lo que sirve como insumo para los procesos legales, terminaremos con 2.400 cámaras para el próximo año”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



De las zonas mencionadas, Castilla y La Candelaria también aparecen las que más hurto de motos hubo mientras que en Laureles y Belén predominó el hurto de carros.

En cuanto a robo a residencias y establecimientos comerciales, aparecen el Poblado, Laureles, Belén y La Candelaria como las más afectadas.

¿Cómo atracan?

Según el coronel Rodríguez, en los robos prevalece el hurto sin empleo de armas (factor oportunidad), seguido del uso de armas, ya sea de fuego o fogueo, y en tercer lugar las armas blancas.



Sin embargo, según un informe de la Secretaría de Seguridad, el 50 por ciento de las denuncias son por atraco, seguida del factor de oportunidad y cosquilleo. “En los atracos el uso de armas de fuego viene increméntandose críticamente”, dice el reporte. De igual forma, en la mayoría de casos, tanto víctima como victimario se movilizaban a pie.

¿Sirve la estrategia?

Mientras las autoridades resaltan que los registros en videos ayudan a agilizar las judicializaciones de las personas captadas en actos delictivos, otros critican la eficacia de la estrategia.



Luis Guillermo Pardo, ex asesor de Paz de Antioquia y Medellín, indicó que algo está fallando en la estrategia de videovigilancia, pues los delitos siguen en aumento.

“O las cámaras no funcionan 24 horas o hay alguna falla humana en el uso de la tecnología. Tenemos entendido que el personal en la dependencia encargada de la vigilancia rota mucho lo que hace que no haya continuidad”, expresó Pardo.

De igual forma, aseguró que hay que analizar de la ubicación de estas cámaras, pues los lugares que históricamente han sido blanco de los ladrones, hoy lo siguen siendo.



“Quizá no están donde deberían estar. Por ejemplo Laureles, por los parques, es un robo continuado de vehículos. Y en el Centro roban más motos de las que se dice y no hay control de la venta de autopartes. Creo que no hay una estrategia adecuada”, opinó el experto.



David Alejandro Mercado

Para EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10