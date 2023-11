Estafa de agencia de viajes en Medellín: más de 36 personas se quedaron sin vacaciones

Natalia Jiménez pensó que era la única persona que estaba teniendo problemas con una agencia de viajes de Medellín que le vendió un paquete turístico a Punta Cana, hasta que el pasado 18 de noviembre se acercó a la sede de empresa en un centro comercial de la ciudad y encontró a una familia que la devolvieron del aeropuerto.



Hasta ese momento, la mujer llevaba dos meses de pelea con una de las supuestas asesoras de la agencia —quien en realidad sería una de sus propietarias— por la devolución de un anticipo de 2 millones de pesos que serían destinados a la compra de unos tiquetes aéreos que nunca existieron.

Según explicó Jiménez a EL TIEMPO, tras pagar una parte del paquete turístico a mediados de septiembre, la agencia le entregó un código de reserva en Latam, pero al momento de confirmar los vuelos con la aerolínea le dijeron que estos no existían y que no había ningún tiquete a su nombre.



Aunque ella trató de hacer efectivo el derecho al retracto de la compra, en la agencia nunca le devolvieron el dinero —a pesar de que así se lo prometieron— e incluso le enviaron documentos de transacciones falsas que no se hicieron efectivas.

La Policía de Turismo selló temporalmente el establecimiento por no cumplir requisitos de operación. Foto: Cortesía

"El 2 de noviembre me enviaron una consignación de Davivienda y me dijeron que ahí estaba la la plata y que en tres días me llegaba. Yo pregunté que por qué si ya el banco hace el pago de inmediato, pero dijeron que eran tres días", dijo la afectada.



Cuando Jiménez consultó directamente con la entidad bancaria por qué no había recibido la plata le respondieron que la consignación era falsa. Desde la agencia, con una actitud más hostil, le mandaron un nuevo comprobante de otro banco, pero esta transacción tampoco se hizo efectiva.



"Yo los denuncié en la Fiscalía el 15 de noviembre por los documentos falsos. Nos robaron y nos estafaron, pero yo pensaba que era la única. Cuando hablé con la Policía me dijeron que fuera al local a reclamar la plata y que ahí llamara la Policía de Turismo. Me fui el sábado 18 de noviembre a hacer eso en la mañana y cuando llegué al local afuera estaba la Policía y me preguntaron que si me habían estafado", recordó la mujer.



En ese momento, Jiménez encontró en el centro comercial Galerías de San Diego más afectados de la agencia a quienes les quedaron mal en sus vacaciones.



Aunque no todas las víctimas de la empresa Reservas.com S.A.S. han instaurado una denuncia formal, hasta el momento se contabilizan 36 querellas contra la firma en la Fiscalía General de la Nación por presunta estafa.

La agencia está ubicada en un centro comercial de Medellín. Foto: Cortesía

El 20 de noviembre la Policía de Turismo llegó nuevamente hasta el local y suspendió temporalmente las actividades en el establecimiento debido a que tenían vencidos algunos de los permisos de operación.



Aunque en papeles aparece que la representante legal de la empresa es Pamela Andrea Cofles Blanco, quien estaría detrás de las presuntas estafas —según Jiménez— es Claudia Milena Blanco Ríos, quien era la encargada de atender a los clientes.



Entre las víctimas de la agencia, que podrían ser muchas más, aparecen agentes de Tránsito, quinceañeras y hasta un teniente de la Policía Nacional que se quedó varado en Cancún (México) sin un hotel para hospedarse. Solo trece personas han dicho cuánto dinero les habrían robado y la suma asciende a 120 millones de pesos.



En el Registro Nacional de Turismo aparece que la empresa está inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia desde septiembre de 2019 y no tiene ninguna sanción en su contra.

Si bien es cierto que debido a lo ocurrido nos hemos visto en la penosa situación de incumplir con nuestros compromisos, por este motivo estamos buscando soluciones para cada uno de los casos FACEBOOK

A través de un comunicado, la empresa —que se presenta bajo el nombre Viajes y Reservas.Co— se pronunció en los últimos días sobre las denuncias realizadas. En la misiva señalaron que los cierres de aerolíneas y las mayoristas de turismo han afectado gravemente su servicio.



"Personas inescrupulosas se han dado a la tarea de publicar en redes sociales, imágenes y videos que no corresponden con la situación actual de nuestra agencia. Si bien es cierto que debido a lo ocurrido y anteriormente informado nos hemos visto en la penosa situación de incumplir con nuestros compromisos, por este motivo estamos buscando soluciones pertinentes para cada uno de los casos y de esta manera resarcir los daños ocasionados", se lee en el comunicado.



La agencia reiteró que las denuncias están sacadas de contexto y que, con el fin de velar por su buen nombre e integridad del personal, se vieron en la necesidad de cesar sus actividades, "no sin antes manifestar nuestra intención de resarcir los daños causados a cada una de las personas afectadas". EL TIEMPO trató de contactar a Blanco Ríos, pero no contestó la llamada que se le hizo.



MEDELLÍN

