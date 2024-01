EE. UU. pide a sus ciudadanos no usar apps de citas en Medellín por robos y asesinatos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia acaba de emitir una alerta a sus ciudadanos que visitan este país, especialmente las ciudades de Medellín, Bogotá y Cartagena. En su información de emergencia, esta oficina señala que tiene conocimiento de unas ocho muertes de turistas estadounidenses entre el primero de noviembre y el 31 de diciembre del 2023 en la capital antioqueña.



“Las muertes parecen involucrar excesos involuntarios de drogas o son presuntos homicidios. En este momento, no se cree que estas muertes estén relacionadas ya que cada una involucra circunstancias distintas; sin embargo, varias de las muertes apuntan a posibles drogas, robo y sobredosis, y varias involucran el uso de aplicaciones de citas en línea”, dice la alerta de Estados Unidos, con fecha de este 10 de enero.



De hecho, la Embajada en Colombia hace énfasis en que las aplicaciones de citas están siendo usadas por bandas delincuenciales para atraer víctimas en lugares públicos, pero luego son llevadas a otros espacios paras asaltarlas y robarlas.



“Numerosos ciudadanos estadounidenses en Colombia han sido drogados, robados e incluso asesinados por sus parejas colombianas”, asegura la misiva.

Alerta con las app de citas



La Embajada en Colombia informó que este tipo de casos que involucran apps de citas son incidentes que ocurren en las principales ciudades, incluidas Medellín, Cartagena y Bogotá.



“Este tipo de delitos habitualmente no se denuncian porque las víctimas se sienten avergonzadas y no quieren seguir adelante con el proceso judicial”, señala esa oficina.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan activar siempre los controles de seguridad en las plataformas de citas o para buscar pareja. Foto: ISTOCK

La información es catalogada como ‘emergencia para ciudadanos estadounidenses’ y detalla todos los riesgos del uso de aplicaciones de citas:



-Tenga cuidado al utilizar aplicaciones de citas online en Colombia.



-Si se reúne con un extraño, debería considerar seriamente reunirse solo en lugares públicos y evitar lugares aislados, como residencias o habitaciones de hotel, donde es más probable que se produzcan delitos.



-Si invita a una persona que acaba de conocer a su residencia o habitación de hotel, hable con su portero/conserje de antemano y establezca una política sobre qué información debe proporcionar su nuevo visitante antes de que se le autorice la entrada (foto de identificación, etc.) y qué El proceso debe seguirse cuando su visitante se vaya.



-Cuéntale a un amigo o familiar tus planes, incluido el lugar al que vas, los detalles de la persona con la que te reunirás y la aplicación que usaste para reunirte con ella. A las víctimas que son atacadas a través de aplicaciones de citas en línea les suelen robar sus dispositivos electrónicos, que a menudo contienen todas las pruebas de comunicación con los agresores.

Parque Lleras, en El Poblado, Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

-No resistir físicamente ningún intento de robo. Las víctimas de delitos que se resisten al robo tienen más probabilidades de morir.



-Confía en tus instintos: si algo no te parece bien, no dudes en abandonar la situación.

¿A qué casos se refiere la Embajada?

Uno de los casos que alertó la Embajada en su comunicación ocurrió el pasado 15 de noviembre cuando un ciudadano estadounidense, identificado como Marcel Petreanu, fue asesinado en el barrio La Florida, en El Poblado, en Medellín, tras oponerse a un hurto cuando se encontraba a las afueras de un establecimiento de comercio.



Este hombre de 45 años, según el reporte de la Policía, se encontraba acompañado de una mujer. En ese momento fue interceptado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y que pretendían robarles sus pertenencias. "Al oponer resistencia, uno de ellos lo lesiona y huyen del lugar”, señalaron las autoridades.

Facebook Twitter Linkedin

Cerramiento en el parque Lleras de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Otro de los casos también ocurrió en El Poblado, el 11 de noviembre. Hewett Jeffrey Hutson, de 55 años, fue asesinado en un apartamento de hospedaje por plataformas digitales del barrio Manila. Esta persona recibió heridas de arma blanca y fue visto entrando al lugar con otra persona.



En tanto, en una habitación de un hotel ubicado en inmediaciones del parque Lleras, también en El Poblado, fue encontrado en la semana previa de Navidad el cuerpo sin vida del turista estadounidense Phillip Ryan Mullins, de 32 años. Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaban que habría fallecido por una sobredosis de sustancias.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS