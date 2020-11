Organizaciones piden una Antioquia más segura para las mujeres

Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ponen sobre la mesa informes y cifras que revelan la compleja situación que viven las mujeres en Medellín, Antioquia y Colombia, y que llaman de nuevo a tomar acciones urgentes.

La declaratoria de Crisis Nacional por Emergencia por Violencia Contra las Mujeres en el país fue una de las recomendaciones del informe que cada año revela la situación de la violencias contra la mujer resume el pedido que por mucho tiempo han hecho las organizaciones que trabajan por sus derechos; y es poder tener un “análisis, reflexión y recolección de información en las Mesas de Erradicación de Violencias contra las Mujeres municipales y departamental, para entender por qué persiste la tolerancia social frente a las violencias y las no-denuncias”.



Más allá de lo técnico que pueda sonar el enunciado, se trata de tener “la imagen completa” para entender por qué, hoy en día, el 38,4 por ciento de los municipios antioqueños se encuentran en riesgo alto y el 36,8 por ciento en riesgo extremo de violencias contra la mujer, según reveló el XVIII informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres en Antioquia 2019, dado a conocer recientemente por la Corporación Vamos Mujer y la Corporación para la Vida Mujeres que Crean.



Aunque las cifras varían y aún es poco conocido el universo de las no-denuncias, los subregistros y las razones que conducen a unas mujeres a denunciar y a otras no; las diferentes formas de violencia atacan a las mujeres y, en especial el año pasado, marcaron peores índices que durante el estropeado 2020.



Así lo reafirma el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia, que recopiló que entre los meses de enero a octubre del 2020, la Policía Nacional ha registrado 12.784 casos de violencia intrafamiliar (VIF) de los cuales 9.760 fueron contra mujeres, es decir, el 76 por ciento de los casos. En estos mismos meses para el 2019 se habían registrado 13.883 casos, de los cuales 11.053 fueron contra mujeres (80%).



Si hablamos de casos en general, el informe de Mujeres que crean y Vamos Mujer señaló que en el año 2017 en Antioquia hubo 4.565 denuncias por violencia intrafamiliar de pareja, mientras que en el año 2018 fueron 4.635 y en 2019 el total fue de 4.552, con una leve disminución de 83 casos en el último período.



Patricia Uribe, directora de la Corporación Mujeres que crean señaló que tras entregar este informe desde el año 2001, lo que se puede evidenciar es que los datos muchas veces se vuelven paisaje o “morbo”.



“Estamos buscando unas estrategias en las que decimos los datos, pero para que eso cambie”, manifestó Uribe.



Esta vez, a través del análisis geoestadístico, elaboraron mapas de riesgo subregional que esperan generar impacto en las subregiones antioqueñas, para la toma de decisiones que hagan una Antioquia más segura para ellas.

Mapa parte del XVIII informe sobre la situación de violación de derechos humanos de las mujeres en Antioquia 2019. Foto: Corporaciones Mujeres que crean y Vamos Mujer

Viendo la cantidad de municipios en rojo (riesgo extremo) y naranja (riesgo alto) por las violencias, la idea es que se pueda tomar acciones. “Que una alcaldesa, un concejo municipal, que son los tomadores de decisiones, digan si estamos en rojo, hay que actuar, tomemos medidas”, dijo Uribe.

Subregión más violenta

De acuerdo con el Observatorio de la Gobernación de Antioquia, el Valle de Aburrá representa el 62,3 por ciento del total de violencias reportadas contra las mujeres en Antioquia entre los meses de enero y octubre de este año.



En total, se registraron 10.521 casos de violencia intrafamiliar en ese lapso, de los cuales el 75 por ciento (7.9019 casos) fueron contra mujeres y del total de casos de delitos sexuales (2.262), el 83,4 por ciento fueron contra mujeres (1.887). Además, el 66,4 por ciento fue contra menores de 18 años.

Los feminicidios

En cuanto a los feminicidios, en el departamento, entre enero y octubre se presentaron 121 asesinatos a mujeres, de los cuales 16 han sido catalogados con el tipo penal de feminicidio. Solo en el valle de Aburrá, habría 11 casos tipificados como tal, de los 46 asesinatos a mujeres ocurrido en este periodo.



En el caso de Medellín, el porcentaje de homicidios de mujeres que se presume que son feminicidios es muchísimo más alta, según la Secretaría de la Mujer de la ciudad.



Hasta el 23 de noviembre, en la capital antioqueña habían muerto de forma violenta 26 mujeres. El 73 por ciento de los casos han sido clasificados como presuntos feminicidios.



“Las violencias contra las mujeres y las niñas son una clara violación de los derechos humanos, estas persisten debido a una cultura que a través de estereotipos y discriminación perpetúa la desigualdad contra las mujeres. Conmemoramos esta fecha e invitamos a la ciudadanía a prevenir y rechazar todas las violencias contra las mujeres. De paso, les decimos a las mujeres que no están solas y que entre todas nos cuidamos” dijo la secretaria de las Mujeres, Juliana Martínez Londoño.



Las cifras de Medellín y Antioquia también está incluidas en las que ha registrado este año el Observatorio de la campaña No Es Hora De Callar, que entre el primero de enero y el 31 de octubre del 2020, ha documentado 209 feminicidios de niñas y mujeres.

Una exposición para conmemorar

En La Alpujarra está ubicada la exposición No es hora de callar, con la que conmemora a las víctimas. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Por esta razón, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, No Es Hora De Callar y la Fundación Avon para la Mujer harán un llamado a la toma de acciones y al mismo tiempo un acto de memoria por las mujeres y niñas víctimas de la violencia machista.



La exposición pública ‘#NoEsHoraDeCallar el feminicidio #AisladasNoSolas’, que se tomó cinco ciudades del país, dentro de las que se encuentra Medellín, es una serie fotografías con los rostros de las mujeres asesinadas este año en el país y fue ubicada en la plazoleta del Centro Administrativo la Alpujarra.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @Melissalvarez3