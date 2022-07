EPM informó que esta semana habrá interrupción del servicio de acueducto, de manera programada, en varios barrios de los municipios de Medellín y Copacabana.



La razón de esto, indicó la empresa, es para realizar trabajos de mantenimiento, instalación de equipos, lavado de tanques y empalme de redes.

Entre las 9 p. m. de hoy lunes 11 de julio y hasta las 4 a.m. del martes 12 habrá corte de agua en los barrios Campo Valdés No. 1; Campo Valdés No. 2; Manrique Central No. 1; La Piñuela; Las Esmeraldas; Manrique Central No. 2; El Pomar; La Salle; Las Granjas.



Esto incluye 12.530 clientes de las zonas: De Calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46; De Calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48; De Calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45; De Calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49; De Calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49; De Calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46



También en Medellín, entre las 7 p. m. del martes 12 de julio y las 7 a. m. del miércoles 13, se verán afectados 7.595 clientes de las zonas: de la calle 38 hasta calle 47D entre carrera 74 y Carrera 80, sectores El Velódromo, Las Acacias, laureles, Lorena y Los Pinos.



Además, entre las 10 a. m. del miércoles 13 de julio y las 6 a. m. del jueves 14 será el turno de los barrios Nazareth (San Cristóbal); Santa Margarita; Pajarito (San Cristóbal); Cucaracho; Monteclaro (San Cristóbal).



Esto incluye 13.369 clientes de las zonas: de Calle 64B hasta calle 64GG entre carrera 115B y carrera 117; De carrera 97 hasta carrera 117 entre calle 64B y calle 64CC; De Calle 64 entre carrera 103 y carrera 118; De carrera 115 hasta carrera 118 entre calle 63 y calle 64; De carrera 119 hasta carrera 120 entre calle 61 hasta calle 63; De carrera 94B hasta carrera 115 entre calle 64G y calle 65C; Urbanizaciones: Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora y Mirador de la Huerta, Villa Campiña Etapa III.

En Santa Elena

En sectores del oriente de Medellín y en el corregimiento de Santa Elena también habrá cortes de agua, que será entre las 9 a. m. y las 4 p. m. del jueves 14 de julio.



Este abarca 13.408 clientes de las zonas Versalles No. 2 (Sta. Elena); La Cruz (Sta. Elena); Oriente (Sta. Elena); Versalles No. 1; El Raizal; Carpinelo (Sta. Elena); San Jose La Cima No. 1 S.E.; La Avanzada (Sta. Elena); Maria Cano-Carambolas S.E.; San Jose La Cima No. 2 S.E.; La Salle; El Compromiso (Sta. Elena); La Esperanza No. 2 (Sta. Elena); Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II - Mirador.



En Copabacana

Algunos habitantes del municipio de Copacabana, norte del valle de Aburrá, también sufrirán de la interrupción del servicio de acueducto, informó EPM.



Será entre las 8 p. m. del martes 12 de julio y las 3 a. m. del miércoles 13 de julio en los barrios Machado; La Misericordia; Remanso; Pedregal (Copacabana); Villa Nueva (Copacabana); La Asunción; Simón Bolívar (Copacabana); Tobón Quintero; La Azulita; Las Vegas; El Recreo; El Obrero; Miraflores (Copacabana); Cristo Rey (Copacabana); Fátima (Copacabana); La Pedrera; El Majón; El Tablazo; La Maria; San Juan.



Esto incluye 17.992 clientes de las zonas de Copacabana: De Calle 46 entre carrera 66A y carrera 69; De Calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69; De Calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C; De Calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62; De Calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54; De Calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49; De Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43; De Calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31; De Calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.



"Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115", indicó EPM.



MEDELLÍN