Aníbal Gaviria, gobernador Antioquia, dialogó con EL TIEMPO sobre cómo ve el panorama luego de haber enfrentado durante más de 20 días el paro minero en el Bajo Cauca, en donde aún hay mineros concentrados en algunos puntos de la subregión y en donde se están abriendo también al diálogo.



“Yo creo que vamos avanzando, la situación que teníamos al principio era por supuesto una parálisis muy fuerte en el territorio, desabastecimiento de medicinas, desabastecimiento de alimentos, prácticamente obstaculizada la situación en el territorio. Pero hoy tenemos caravanas (humanitarias), ya llevamos más de 70 caravanas que hemos realizado por la troncal de occidente y la troncal de Nordeste, donde está funcionando libremente”.

Sin embargo, el gobernador señaló que, aunque ya los comercios y colegios están volviendo a entrar en funcionamiento, “hay una tensa calma, pero hay una muy importante presencia de la fuerza pública”.



También aseguró que había tenido un buen diálogo con el Gobierno Nacional y conversó con el presidente Gustavo Petro y los ministros de Defensa, de Ambiente y del Interior, además de altos mando militares. “Han primado los hechos y la razón y por eso estamos trabajando conjuntamente en el territorio. La salida a esa problemática compleja del Bajo Cauca y del Nordeste tiene que ser en llave del Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Alcaldías, pero también la comunidad y sigue el diálogo con los mineros”, indicó.



Gaviria también ha señalado que el 'clan del golfo' estaría detrás de este paro minero, algo que más tarde fue reconocido por el mismo Gobierno. “Yo creo que la decisión de terminar el cese al fuego fue algo a lo que nos llevó como institucionalidad el clan del golfo, a través de todas sus acciones”. Recalcó además el ataque a unidades de policía y ejército y la quema de vehículos.

“Quiero ser franco y claro, a mí me parece que el clan del golfo y otros grupos criminales deberían ver con seriedad la puerta del sometimiento a la justicia, que es el camino que deben recorrer. Pero, mientras no lo hagan y sigan delinquiendo, pues el Estado tiene el deber de combatirlos”, dijo.



Ante el silencio que el clan del golfo ha guardado luego de la decisión del presidente de terminar con el cese al fuego, Gaviria señaló: “No sabe uno si de pronto lo que están es reflexionando acerca de que esa decisión del Estado de terminar el cese al fuego, es una decisión que finalmente los llevará a la derrota, porque el Estado ha terminado imponiéndose en Colombia y en todas partes del mundo sobre agrupaciones criminales de gran poder”.



El gobernador aseguró que espera que este grupo regrese al sometimiento “real”: “Yo aspiraría a que la decisión de este silencio de estos tres días sea que están reflexionando sobre la gravedad de eso y que los lleve a encausarse otra vez en un sometimiento, no en un disfraz de sometimiento que teníamos, en un disfraz de cese al fuego”.



También, se refirió a las acciones criminales que el clan del golfo pudo llevar a cabo, refugiándose en el sometimiento: “Mientras se habla de cese al fuego, mientras se mandan cartas de cese al fuego, se ataca a la población, se destruye el territorio con la minería ilegal, se siembra más coca, se extorsiona y se mata. Eso no puede ser”, resaltó.

