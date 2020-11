Metro de Medellín: Un viaje de 25 años que no se detiene

Aunque siempre será recordado aquel 30 de noviembre de 1995, a las 11:30 a. m. como el viaje inaugural del Metro de metro de Medellín, el momento verdaderamente emocionante ocurrió horas después.



A las 6 p. m. de ese día, por los altavoces de las estaciones y radios internos, se dio la instrucción y autorización para dar inicio la operación comercial. Desde entonces, aquel sueño comenzó a moverse. Y no ha parado.



Así lo recuerda Tomás Elejalde, actual gerente del Metro y quien en ese momento fungía como encargado del Centro del control.



“Fue muy impactante ver la forma cómo la gente ingresó. No se lo creían, para ellos ver el tamaño de la estación, la suavidad y precisión de la llegada de los trenes y lo moderno que eran, era como estar en el futuro. Pero creo que la mayor sorpresa que fue ver las reacciones al constatar que en muy corto tiempo llegaron del centro de Medellín hasta Niquía en un transcurso que sentían que atravesaron la ciudad como volando”, rememora Elejalde.



Se cumplen 25 años desde ese día y el Metro, que comenzó con dos líneas (Línea A y Línea B), actualmente tiene 11: 2 de metro, 5 de metrocables, 3 de metroplús y una de tranvía.

Desde entonces el sistema, que sigue siendo el único en Colombia y es uno de los grandes orgullos de los paisas, ha transportado a cerca de 4.000 millones de usuarios, lo que equivale a que cada habitante del área metropolitana ha usado cerca de 1.107 veces el Metro.



Estas ‘bodas de plata’ llegan en un año complejo por la pandemia del covid, por lo que la celebración será mesurada.



La empresa indicó que el evento central será con un tren conmemorativo que realizará un recorrido inicial entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Sin embargo, adicionalmente la empresa tiene preparadas diversas actividades virtuales para celebrar con sus diferentes grupos de interés.



El Metro tiene 80 trenes que atienden la demanda de las líneas A (que va de norte a sur) y B (que va del centro al occidente) y transportan unos 810.000 usuarios al día. Todo el Sistema (con metrocables, tranvía de Ayacucho y líneas de buses) moviliza cerca de un 1’200.000 viajeros diariamente.



Lo del Metro de Medellín ha sido un crecimiento vertiginoso, a la par de las dinámicas de ciudad llegando a rincones lejanos donde se asentaron barrios populares, pero también adaptándose a los combustibles amigables con el medio ambiente.



Pese a lo anterior, Elejalde indicó que a pesar de cumplir un cuarto de siglo, el Metro es un sistema joven, comparado con otros metros del mundo, que son centenarios.



Por eso, en el ADN de la empresa está siempre mirar hacia adelante. Para 2030, el Plan de Expansión del Metro plantea otras 15 líneas, siendo las más prioritarias el Metro de la 80 y el Tren del Río, ambas a punto de cofinanciarse, así como Cable Picacho, que se entrega el próximo año.



“Para 2030 veo una operación rutinaria del Metro de la 80, estaremos desarrollando corredores adicionales (énfasis en El Poblado), habremos ampliado la flota, pero, sobre todo, seguro que tendremos consolidadas varias operaciones urbanas en estaciones de intercambio como La Estrella, tres o cuatro en el Metro de la 80 y Acevedo se convertirá en una centralidad importante en el norte de la ciudad”, expresa el gerente.



Para el exdirector de Planeación de Medellín y experto en arquitectura y urbanismo, Jorge Pérez Jaramillo, califica de trascendental la importancia del Metro, ya que, para él, ha revelado parte de lo mejor de la sociedad paisa.



“Ha sido la capacidad de reaccionar a un inicio de proceso problemático, pero luego convertirlo en un estandarte de trabajo colectivo, continuado, como una agenda de interés general a lo largo de 25 años y, sobre todo, un propósito de los ciudadanos”, opina Pérez.



Destacó la capacidad de unión para financiar importantes sistemas de movilidad, algo que ha ido de la mano con el desarrollo social de las comunidades y ha trascendido ser simplemente un medio de transporte.



“Los logros no nos pueden hacer perder de vista que aún tenemos muchas asignaturas pendientes, uno de los asuntos es que más allá de la oferta de transporte para las comunidades con menos recursos, una verdadera red sostenible y de alta calidad debe cubrir todos los sectores de la ciudad y la sociedad. El reto es migrar hacia sistemas de transporte sostenibles, incluyentes y más equilibrados”, indica el experto.



Medellín ha sido modelo en movilidad en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, desde el mismo Metro han sostenido que, pese a estar cumpliendo 25 años, el viaje apenas está comenzando.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10