Escolta implicado en caso Legarda disparó en defensa propia: Fiscalía

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín realiza este martes la audiencia para determinar la responsabilidad que tuvo el escolta que disparó el arma que acabó con la vida del cantante e influenciador Fabio Legarda, un hecho ocurrido el pasado 7 de febrero en el barrio Patio Bonito en el sector de El Poblado.

La fiscal del caso solicitó al juez la preclusión de la investigación contra el escolta, argumentando que el disparo que impactó al cantante no fue directo y tuvo interferencias con otras superficies.



"No hay duda de que el escolta actuó bajo la figura de legítima defensa objetiva, ya que la agresión no fue provocada por él. Los seis proyectiles impactaron previamente en la humanidad de los ocupantes de la motocicleta. Legarda figuró en la escena como un tercero neutral. ", agregó la fiscal.



La fiscal recordó que el suceso se dio a la 1:20 p. m. cuando los asaltantes transitaban por la carrera 43A, alcanzaron un vehículo Volkswagen blanco en donde iba un escolta y un compañero. Los fleteros se acercaron al carro, golpearon la ventana de la puerta delantera derecha, el escolta trató de adelantar el móvil pero colisionó con otro vehículo que se encontraba a su frente. Los fleteros se dirigieron de nuevo al vehículo por lo que el escolta, quien manejaba el Volkswagen tomó una pistola y disparó seis veces en contra de los agresores.

Cuatro balas impactaron en el cuerpo del parrillero, dos en el conductor y uno en la zona parietal izquierda de la cabeza de Legarda.



El cantante se encontraba en un Chevrolet negro, había solicitado un servicio en la plataforma Uber. El vehículo estaba al lado derecho del Volkswagen y los fleteros en medio de los dos carros.



El escolta no asistió a la audiencia, pero manifestó previamente ante la Fiscalía que el suceso se dio de una manera rápida. Aseguró no recordar si después de haber disparado a los fleteros, descendió de su vehículo y se dirigió al parrillero de la moto para chutar el revólver que portaba con su mano izquierda o si le comentó al taxista de Uber que transportara a Legarda hacia la Clínica Medellín.

Sin embargo, en tres videos proporcionados por edificaciones cercanas al lugar de los hechos se muestra cómo el escolta se acerca a uno de los fleteros, que yacía en el suelo de la calle, y aleja con un pie el revólver con el que el asaltante lo había amenazado.



A esta hora continúa la audiencia en el Palacio de Justicia, ubicado en el sector de la Alpujarra.



