Escándalo en Contraloría enredaría a más políticos de Antioquia

Si bien son diez los capturados en el caso ‘Contraloría de bolsillo’, por presuntos amaños en auditorías a entidades públicas a cambio de coimas, los tentáculos de esta red se extenderían a otros políticos, cuyos nombres se conocen a medida que transcurren las audiencias. Uno de los primeros en salir a colación fue Alberto García, exalcalde de San Carlos, condenado en 2014 por peculado y esposo de la actual alcaldesa, Marina Marín, que está entre los capturados en este proceso.

Sobre García indicaron que es dueño de una mina caliza, empresa a la que ingresaron como socios el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, y el subcontralor, Rubén Naranjo. Precisamente, este jueves se conoció un documento en el cual Zuluaga presenta su renuncia a la Asamblea como contralor departamental.



Ante la renuncia de Zuluaga, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, emitió un decreto en el que convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias, las cuales empezarán este viernes, para discutir lo acontecido en la Contraloría.



Otra revelación en la audiencia de imputación de cargos a Zuluaga fue el audio en el cual el servidor público dialogaba con otra persona sobre algunos hallazgos en Hidroituango, de los que no volvió a hablar para no “echar al agua al gobernador”, aunque no especificó a cuál gobernador.

Allí se barajó el nombre del actual mandatario departamental, Luis Pérez, quien aseguró que no se trata de él.



Sin embargo, el nombre de Pérez volvió a salir a colación durante la audiencia del pasado miércoles, cuando la Fiscalía reveló la declaración juramentada de una fuente protegida que indicó que tanto el actual gobernador como el exrepresentante a la Cámara por Antioquia Luis Horacio Gallón incidieron en que Liz Margareth Álvarez, esposa de este último, fuera nombrada gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), en enero del 2019.



En la misma audiencia se mencionó el nombre de Jaime Cano, diputado de la Asamblea Departamental por el Partido Conservador y que según el testimonio del testigo habría hecho trámites para alterar las auditorías de una unidad de reacción inmediata (URI) en el municipio de Segovia.



La Fiscalía dio a entender que revisarían las auditorías hechas en Teleantioquia, la Universidad de Antioquia, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), entre otras, pues la Contraloria de Antioquia vigila a más de 440 entidades públicas.



La lupa también está sobre alcaldías como la de Caldas, La Estrella, Apartadó, Turbo, Amalfi, Yalí, Zaragoza, Amagá y Puerto Triunfo.



El concejal Bernardo Alejandro Guerra, que desde 2016 ha denunciado al contralor Zuluaga, indicó que esta red de corrupción también llegó a otras esferas presuntamente a través de Juan Carlos Peláez, quien desde mayo es director Ejecutivo Seccional de la Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura para Antioquia y Chocó.



Según Guerra, tanto Zuluaga como Peláez han intercambiado cargos y puestos en el ejercicio de sus carreras desde hace años.



Entre tanto, la fiscal que lleva el caso manifestó ante el juez 42 del Circuito de Medellín las razones por las cuales el contralor debería ser cobijado con medida de aseguramiento intramural. A Zuluaga le imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio por dar u ofrecer y prevaricato por acción en calidad de determinador. Sin embargo, se espera que la próxima semana el juez decida si acepta esta medida para el contralor y los demás involucrados.



MEDELLÍN