¿Tiene futuro la propuesta que eliminaría el pico y placa en Medellín?

Pasar de 830.000 vehículos a casi 1,7 millones entre 2009 y 2019 ha llevado a Medellín a tener cada vez más y más trancones viales, pues el ritmo este crecimiento no es el mismo que el del incremento de las vías.



Esto ha obligado a las autoridades a tomar medidas para descongestionar vías y, de paso, hacerle frente a la contaminación que generan estos vehículos.

Una de esas medidas, el pico y placa, implementada en Medellín desde el 2005, podría acabarse tras casi 15 años de funcionamiento. Así lo dejó saber el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien ante el concejo informó que se estudiará la posibilidad de reemplazar esta medida por un cobro por contaminación o por un pico y placa de todo el día, un día cada dos semanas.



Lo que se busca con esta medida, indicó el mandatario “es que así, cada ciudadano pague lo que contamina y se mueve con su vehículo”, dijo Quintero, que incluso ya se ha comunicado con el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, para hablarle sobre esta propuesta, que generado variadas opiniones de los ciudadanos, en su mayoría en contra.



EL TIEMPO consultó a dos expertos en movilidad, quienes coincidieron en que la actual medida del pico y placa, como está, lo que hizo fue incentivar a que las personas adquirieran un segundo vehículo y, a su vez, acomodaran su horario para hacerle el quite a la restricción.



El parque automotor en el valle de Aburrá se disparó desde el 2005 (450.000 vehículos) hasta la fecha.

Iván Sarmiento, docente de la Universidad Nacional y director del grupo de investigación de Vías y transporte, opinó que ve con buenos ojos esta medida, pero hizo la claridad el gran reto está en su implementación tecnológica.



“Tecnología la hay actualmente, con cámaras, chips, tags, GPS y otros elementos para hacerle seguimientos a los vehículos y detectar su movimiento, pero para saber el rodamiento habría que tener una tecnología diferente, como un chip que todo el tiempo esté marcando cuando el vehículo se esté moviendo y que sea leído por algún dispositivo en la ciudad que registre dicho movimiento”, explicó el docente.



El problema, prosiguió, es que habría que diferenciar que hay vehículos que se mueven hacia pueblos o a las afueras de la ciudad y hay otros que se mueven dentro de la ciudad, que son los que según el experto, causan más afectaciones de congestión y contaminación que los otros.



"La tecnología tendría que diferenciar estos desplazamientos, pues no valdría la pena cobrar por un rodamiento que se hace por fuera de las zonas congestionadas. Habría que tener detectores ubicados en las zonas que se deseen controlar.

De igual forma, explicó Sarmiento que llevar a cabo esta medida no será algo inmediato. Según él, lo primero es hacer un estudio detallado de la propuesta, que podría tardar hasta un año y costaría hasta 3.000 millones de pesos, incluyendo la parte de factibilidad.



Luego, se tiene que expedir un proyecto de Acuerdo que debe ser aprobado por el concejo y de darle luz verde, habría que darle un tiempo a los vehículos para insertarles este dispositivo (que se haría durante la revisión técnico-mecánica) y, finalmente, instalar los radares o dispositivos que leerán los vehículos.



"Mientras se hacen los estudios, algo que podría tardar más de un año, y se hace la respectiva licitación para el proveedor de esta tecnología, la medida podría implantarse a finales del segundo año de la alcaldía (2021) y comenzar a operar en el tercer año (2022). Esto no es un tema inmediato, Bogotá hizo su respectivo estudio desde la alcaldía de Petro", explicó Sarmiento.

Mientras tanto, el experto propuso implementar un pico y placa combinado con cobro, para aquellos que deseen circular durante la restricción, como ya se está haciendo en Bogotá y Cali.



"Pagar por circular durante la restricción no va a reducir la congestión, pero por lo menos sí generará un recaudo que puede ser usado en fortalecer el transporte público que tiene déficit. También aportará a que la gente no opte por comprar un segundo vehículo para evadir el pico y placa, sino que prefiera pagar por transitar en los días de pico y placa", explicó el docente.

La otra propuesta de pico y placa

Otra de las propuestas que en su momento dijo el alcalde Quintero, es el de modificar el pico y placa para que sea de todo el día, pero que se aplique una vez cada dos semanas.



Sobre esto, Sarmiento opinó que actualmente la restricción es del 40 por ciento, (es decir, cuatro placas diarias no circulan durante las horas pico o que de cinco días hábiles, hay restricción en dos días) y pasar a la medida de cada 15 días, cuatro placas, todo el día, la restricción sería del 20 por ciento.



"Pero con la ventaja de que las personas no pueden cambiar el horario como lo hacen con el modelo actual, pues aplica para todo el día. Es decir, habrá menos vehículos restringidos, pero dicha medida no permitirá cambiar horarios. Esta opción le ayuda al medio ambiente, pero no reducirá mucho la congestión vial, incluso podría incrementarla”, expresó Sarmiento.



MEDELLÍN