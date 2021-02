'Es el momento de las mujeres en el género urbano': Aria Vega

Muchos la recuerdan por su participación, en 2014, en Latin American Idol Colombia, (versión criolla del reality American Idol), donde fue finalista y donde empezó a tejer sus sueños de empoderar a la mujer a través de la música.

De hecho, Aria Vega, de 24 años, es hoy una de las jóvenes promesas en el ámbito de la música urbana en Colombia y así lo demostró el año pasado cuando se lanzó al ruedo con los EP Nivel 1-Elevar y A|B.

La barranquillera acaba de firmar con Warner Music México y también de lanzar su tema Billetes en el aire, junto al rapero Totoy El Frío, donde pone a prueba el discurso de una sociedad doblemoralista. Aria Vega habló con EL TIEMPO:

A Totoy le surgió lo de 'billetes en el aire'. Y dijimos: ¡Uff, ese es el título de la canción! Es una canción que invita ciento por ciento a ‘perrear’. FACEBOOK

TWITTER

‘Billetes en el aire’ es un título curioso. ¿Por qué ese nombre?

Quería colaborar con Totoy El Frío. Es un rapero del que seguía su trabajo y me encantaba lo que hacía. Tenemos un amigo en común que nos juntó para la sesión y cuando empezó a sonar la música, me fluyó: ‘Una noche de locura, una noche sin censura’. Y a Totoy le surgió lo de ‘billetes en el aire’. Y dijimos: ¡Uff, ese es el título de la canción! Es una canción que invita ciento por ciento a ‘perrear’.

El video se hizo en Medellín, ¿alguna razón para eso?

Aprovechamos que Totoy estaba en Medellín, también nuestro director, Mateo Garcia (Teograph) y el 'crew'. Volamos para allá e hicimos el video.

Usted habla de ‘reescribir las reglas de la música urbana’, ¿de qué manera?

Siento que el género urbano, y muchos exponentes lo dicen –como J Balvin–, está en el tope y tiene reconocimiento mundial. Y entonces nos preguntamos: ¿Cómo podemos generar un cambio? Lo estamos haciendo. Es el momento de las mujeres, de salir con diferentes discursos. Hoy en día son más los exponentes hombres que mujeres, pero ahora están todas esas historias nuevas de voces femeninas. Quiero hacer parte de ese movimiento de mujeres dentro del género urbano, que le va a dar nuevas pautas a esta industria, con nuevas voces. Y todo ese debate, toda esa charla sobre que el género está saturado, también le da aire y le da más vida a esta onda y a este movimiento.

¿Cree que hay doble moral en las críticas que se le hace al género, por tratar explícitamente temas sexuales?

Hay muchas críticas sobre el género urbano, que denigra a la mujer y la pone en una posición sumisa. Pero, al mismo tiempo, se critica a la mujer que no está en esa posición y que sale cantando Bichota, por ejemplo Karol G, que es todo lo contrario. Ella está hablando de la hipersexualización de la mujer y le va peor, todos a caerle a Karol G por también ser machista e hipersexualizarse. Yo siento que nos dejan a las mujeres en un punto en la que ni una cosa ni la otra. No podemos ser Greeicy (Rendón) que canta de besos y consejos, porque entonces nos dicen pulcra, monja; pero tampoco podemos ser Karol G que canta Bichota, por hipersexualizarse.

Aria Vega junto a Totoy El frío (d) lanza el tema 'Billetes en el aire', con un video 'glam' realizado en Medellín. Foto: Cortesía Warner Music Colombia

Pero, ¿son razonables esas críticas?

Siento que todas las críticas son necesarias. Pero como decía Lana de Rey hace poco, hay figuras como Ariana Grande y Cardi B que pueden hablar abiertamente de su sexualidad, pero ¿no hay un espacio en el feminismo para aquella mujer que simplemente habla de relaciones tóxicas, de sentirse femenina y glamurosa? Creo que todos esos discursos tienen que existir, porque las mujeres somos diferentes. Y si Karol G quiere decir yo soy la que decide a qué tipo llevo a mi cama, perfecto. Si una mujer se siente cómoda siendo un ícono sexual y sintiéndose superatractiva y supersegura de sí misma, pues, perfecto.

Usted acaba de firmar con la disquera Warner Music México…

Es un logro increíble. Cada día le agradezco a Dios, le agradezco a la vida por ponerme esas oportunidades en el camino. Yo solo me dedico a hacer arte y a hacer mis canciones, y tengo un equipo que me respalda.

Siento que no hay necesidad de irse a México y siento que aquí, creativamente, están pasando cosas muy interesantes. FACEBOOK

TWITTER

¿Significa que vivirá en México?

No necesariamente me tengo que radicar en México y era una duda que me planteaba, pero no le veo sentido en este momento y en especial cuando tantas cosas están pasando en la movida urbana en Medellín, en Colombia y en Barranquilla. Siento que no hay necesidad de irse a México y siento que aquí, creativamente, están pasando cosas muy interesantes.

Desde ‘Latin American Idol Colombia’, cómo ha evolucionado Aria Vega?

Pues mucho, tanto que en ese momento yo no sabía que me quería dedicar a este género. No creí que fuera a parar a Warner Music. Ha sido un proceso, un trayecto largo, pero muy lindo y muy especial.

¿Qué la llevó a decidirse por el género urbano?

Desde pequeña, en las ‘minitecas’, lo que bailaba era reguetón. Es un género muy mío y con el que estoy familiarizada. No tuve duda. Definitivamente, jamás me iba a dedicar a las baladas o algo así. Siento el reguetón, siento el 'trap', el ritmo.

Aria Vega, de 24 años, anuncia nuevos lanzamientos en las próximas semanas. Foto: Cortesía Warner Music Colombia

En este género, ¿cuáles son las mujeres que admira?

A muchas mujeres del género urbano: Karol G, Paloma Mami y Rosalía, son algunas de las exponentes que tengo en un pedestal. Siento que tienen música 'cool' y las admiro.

¿Qué viene después de ‘Billetes en el aire’ para Aria Vega?

Viene un siguiente lanzamiento. Ya este mes tenemos cuadradas muchas cosas. De hecho estaré en el estudio para perfeccionar la nueva canción que vamos a lanzar. Y al siguiente viene otra. Básicamente, viene música sin descanso. Eso me tiene muy feliz y muy agradecida

.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO