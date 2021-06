¿Es buen negocio para EPM vender las acciones que tiene en UNE?

El anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de enajenar las acciones que EPM tiene en la empresa UNE, dedicada al negocio de las comunicaciones, si bien causó sorpresa en algunos sectores, es una decisión que había hecho como promesa de campaña.



Durante un conversatorio organizado en 2019 por el sindicato de profesionales de EPM (Sinpro), Quintero fue enfático en aseverar que “Somos el socio bobo de UNE. Hoy el dueño de UNE no es EPM, el dueño es el que toma las decisiones sobre la empresa (Millicom) y eso no está pasando”.

Y agregó: “Si nos quedamos en la posición en la que estamos, en año y medio nos están pidiendo capitalización por lo menos de un billón de pesos con el propósito de reducir nuestra participación en UNE. Eso es exactamente lo que ha venido pasando en Movistar, aquí nos van a hacer lo mismo”.



Casi 2 años después, el mandatario local se ratificó en su opinión.



“No permitiremos una participación boba de EPM en UNE, en la que ellos (Millicom) tienen unos recursos públicos, pero son ellos mismos quienes los administran. O nos compran o los compramos”, expresó el mandatario después de que el pasado 25 de mayo, la junta directiva de EPM autorizara dar inicio con los trámites necesarios para la enajenación total de su participación accionaria en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y en Inversiones Telco S.A.S.



Sin embargo, Quintero aclaró que aún faltan muchos procesos y que este trámite podría tardar hasta dos años.



El primer paso, es radicar esto como proyecto de Acuerdo y que sea autorizado por el Concejo de Medellín.



De acuerdo con EPM y la alcaldía municipal, entre junio y julio se realizará el proceso de socialización y discusión en las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín.



En caso de que se apruebe el Proyecto de Acuerdo, EPM iniciaría el proceso de enajenación según lo establecido en la ley 226 de 1995, informó EPM.



Guillermo Maya Muñoz, Magíster en economía de la New School for Social Research de New York, Estados Unidos y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, es uno de los que más conoce de todo el proceso de EPM en el negocio de las telecomunicaciones y ha escrito diversas columnas al respecto.



Para el profesor, el manejo que han hecho los alcaldes de Medellín, desde 2006, cuando entró Millicom como socio de EPM, ha sido un desastre y ha generado una debacle en el negocio para la empresa.



“Yo he calculado que EPM ha perdido más de 2 billones de pesos en esas operaciones, con base de datos que he tenido a la mano”, expresó el economista.



Cifras publicadas por EPM indican que "UNE dio utilidades en el 2019, en los años anteriores no ha obtenido utilidades, sin embargo, tuvo un EBITDA positivo durante los últimos años, indicador que ha venido mejorando, pasando de un Ebitda de $1,3 billones en 2016 a $1,6 billones en el 2020".

Sin embargo, para Maya, vender estas acciones es un problema coyuntural para EPM, que por un lado necesita liquidez, pero que por el otro está vendiendo un activo estratégico que, para el experto, nunca debió haber salido de EPM.



"Otro tema es ¿cuánto valen esta acciones? hay muchas discusiones de cuánto vale la empresa, porque hay que tener cuenta las deudas que tiene, los préstamos, etcétera. Son muchos los interrogantes que aún quedan sin resolver", indicó el docente.



De acuerdo con EPM, "el precio de venta base será el establecido en el programa y reglamento de enajenación correspondiente, en el cual se define el precio por acción al que se ofrecerán las acciones que posee EPM en UNE, en la primera etapa de la Ley 226 y será la base mínima sobre la cual se ejecute el proceso de venta en la segunda etapa del proceso de enajenación según la misma ley".



Aclaró la empresa, sin embargo, que no compró a UNE como empresa en marcha. "UNE fue creada por EPM, por lo tanto, no tiene un valor de referencia para comparar la venta, sin embargo, si se revisa como está registrada la inversión en UNE en libros de contabilidad, la venta no generaría una pérdida".



De otro lado, algunos concejales de Medellín indicaron que están a la espera de la radicación del proyecto de Acuerdo para conocer los alcances de esta operación y en qué se destinarán los recursos.



Sin embargo, son muchas las dudas que rondan a los cabildantes.



La concejala Dora Saldarriaga, del movimiento Estamos Listas, manifestó que es necesario revisar el control que le ha hecho la municipalidad y EPM a estas acciones.



"Desde Estamos Listas tenemos programado un debate de control político sobre conectividad en los corregimientos y no hay un control político efectivo a las acciones públicas de UNE, que son altamente privatizadas. Pero, por otro lado, hay que mirar qué implica la venta de esas acciones y revisar ese dinero a qué se va incorporar", expresó Saldarriaga.



Para ella, hay muchos sectores en la ciudad sin conectividad en servicios públicos, por lo que su voto dependerá de lo que salga después de varias reuniones y debates ciudadanos.



Por su parte, el concejal Daniel Duque, del Partido Verde, manifestó que, si bien el alcalde indicó que la enajenación de activos será para paliar el impacto económico dejado por el covid en la ciudad, Quintero debería poner en consideración otras fuentes de financiación.



"Creemos que esta no debería ser la principal fuente de financiación de un plan de rescate social. El alcalde debería pensar en reorientar algunas de las prioridades del Plan de Desarrollo, como unos montos destinados a la secretaría de las TIC y a los estudios de prefactibilidad del metro subterráneo, que en este momento no son prioridad en estos momentos", expresó Duque.

Para Luz María Múnera, exconcejal de Medellín, quien por años le hizo rigurosos debates de control político a las finanzas de EPM, opinó que en lugar que enajenar las acciones de UNE, se debió pensar primero en salir de negocios internacionales como Aguas Antofagasta (Chile) o Bonyic (Panamá), por los cuáles EPM pagó de más.



"Esas inversiones no están dando un peso y de hecho dan pérdidas. Además ¿qué va a pasar con los trabajadores si se venden las acciones? aún quedan muchas dudas y hay que esperar a que presenten el proyecto de Acuerdo, pero sigo pensando que deberían estar pensando en comprar y no en vender, aún menos cuando en los planes de la alcaldía está crear un nuevo negocio para datos al interior de EPM que bien podría ser insertado en UNE", opinó Múnera.

¿Quién se beneficia?

De acuerdo con el profesor Maya, será la historia la que determine quién gana o pierde con este negocio, sin embargo, opinó que el jugador clave es Millicom.



"La manera como amarraron el negocio benefició completamente a Millicom dejando a EPM amarrado. Millicom es el que tiene la clave del negocio, porque si quiere, compra, porque tiene la primera opción, si no compra, sería complejo para EPM para encontrar quién compre", indicó el experto.



Agregó que no cree que haya muchas opciones de tener cantidad de compradores, "porque nadie va a comprar una empresa en la que no tiene control".



Recordó Maya, que el 8 de mayo de 2013 se aprobó el proceso de fusionar a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. con Tigo-Colombia Móvil, “y le entregaron el control de la empresa a Millicom por 150 millones de dólares, a partir de agosto de 2014 (…) Es decir, Millicom tiene la mayoría de acciones con derecho a voto, aunque EPM tiene la mayoría accionaria (50 por ciento más uno). Por lo tanto, Millicom toma las decisiones de la empresa”.



ALEJANDRO MERCADO

​Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10

