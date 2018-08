Erotismo y discapacidad, la temática de festival erótico en Medellín

Más allá de la sensualidad y la picardía, el Festival Internacional de Artes Eróticas (Aefest), resalta el componente académico y cultural que para esta, su tercera versión, invitó a la inclusión, la tolerancia y la sana convivencia.



Medellín vivió ocho días (del 12 al 19 de agosto) de una variada agenda de estos temas, teniendo como temática Erotismo y Discapacidad, con la intención de mostrar y darle importancia a los cuerpos diferentes, mostrando que la belleza tal y como se conoce no siempre fue así.

Daniel Tapias, director de Sala Sentidos y uno de los voceros del evento, manifestó que desde que comenzó Aefest, vieron la necesidad de abordar el tema de cómo concebir el modo de belleza actualmente.



“Todos somos objetos de deseo, pero hay una cohibición por un formato o canon preestablecido en torno a la estética, lo que nos parecía muy loco. Nos dimos cuenta que hay una población mucho más específica, y bajo esa premisa que todos los cuerpos importan, de allí surgió la temática de la discapacidad”, explicó Tapias.



Agregó, que tanto el erotismo como la discapacidad brindan una orientación basada en que todo cuerpo puede estar dispuesto a encontrarse con otro bajo cualquier circunstancia.

La sexualidad no necesariamente tiene que ver con la genitalidad. Entonces cuando ven a una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida de inmediato se asocia a ese tema FACEBOOK

TWITTER

“La sexualidad no necesariamente tiene que ver con la genitalidad. Entonces cuando ven a una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida de inmediato se asocia al tema genital y ese es el primer error. Descartamos la piel, un beso, la estimulación de los sentidos, entre otras más”, indicó.



La tecnología y modalidades como asistencia sexual, prosiguió, permiten llevar el erotismo a puntos increíbles “que quizá no logremos percibir los que no estamos en esa condición”.



Esa ha sido una de las puntas de lanza del Festival que lo hace diferente. En la versión 2017 asistieron más de 3.500 personas y en el de este año, van más de 5.000 en los más de 70 eventos, lo que para los gestores es una señal de buena aceptación en la ciudadanía.

Más de 5.000 personas asistieron a los más de 70 eventos que tuvo Aefest. Foto: Cortesía Aefest

Los invitados son otra muestra de la importancia que gana este espacio. Desde actrices de la industria del entretenimiento para adultos como Amarna Miller y Amaranta Hank, hasta reconocidos personajes de la cultura como el caricaturista ‘Chócolo’ y la sexóloga brasileña Flavia Dos Santos, han participado en Aefest.



El director de Sala Sentidos aseguró que Aefest se ha convertido en un escenario para sacar a -flote temas de los cuales poco se habla y sin embargo son relevantes para la sociedad actual.



Destacó la conferencia que se realizó el sábado 18 de agosto en el teatro Lido, a cargo de Flavia Dos Santos, llamada ‘El Sexo Mandamiento’.



“Ha sido más un asunto de confianza. La ciudadanía ha visto lo que hemos hecho en las versiones anteriores y a partir de esto hemos podido contar con conocidas personalidades del mundo del erotismo, pero no solo eso, también han participado en Aefest personas importantes en el gremio de la cultura, la academia y el arte. No solo del país, sino que cada año tenemos un país invitado. Chile fue elegido este año”, contó Tapias.

El evento se ha convertido en un escenario para sacar a flote temas de los cuales poco se

habla, pero también tiene un componente festivo. Foto: Cortesía Aefest

Dicho país, que también tiene su propio Festival de Arte Erótico, llegaron a Colombia con Teatro, Exposición y conferencias. Entre sus artistas más representativos están María Paz Valdivia con su exposición Huellas y la obra de teatro Cabaret Travesía Travesti.



Afest cierra este domingo con una fiesta llamada ‘Cabaret’, que estará influenciada en los cabarets del Siglo XIX con matices relacionados al Burlesque y el Cirque Du Soleil.



“Es una fiesta que atraviesa los sentidos y que hará que cada asistente tenga una experiencia única. ¿El secreto? Intervenciones artísticas y música in¬fluenciada en la época”, puntualizó el vocero de Aefest.



MEDELLÍN