Equipo periodístico de Teleantioquia fue agredido tras clásico Nacional vs. Medellín

La goleada de Independiente Medellín 5 - 0 sobre Atlético Nacional se vio suspendida en la tarde de este domingo, 3 de diciembre, a 12 minutos del final del partido —disputado en el Polideportivo Sur de Envigado— por desmanes de la hinchada verde en las tribunas del estadio.



(Lo invitamos a leer: Vuelve y juega: violencia de hinchas en Envigado suspende el clásico paisa)



La derrota del verde de la montaña enardeció a los hinchas que empezaron a lanzar objetos al terreno de juego y a disputar entre sí en las graderías. A las afueras del estadio, un equipo periodístico de Teleantioquia Noticias, que realizaba labores de reportería, fue agredido por un hombre que al parecer estaba bajo los efectos de alucinógenos.

Según explicó el camarógrafo Iván Gómez, un sujeto lo golpeó repentinamente por la espalda mientras grababa a otra persona tras la suspensión del encuentro deportivo. Aunque la cámara no alcanzó a caer al suelo porque la sostuvo firme, sí sufrió algunas afectaciones menores.



(Le puede interesar: Continúan los disturbios en el estadio de Envigado tras clásico Nacional vs. Medellín)

Solidaridad con @macamilavergara y si camarógrafo. Fueron agredidos por hampón a la salida del clásico entre Nal y Dim. Tiene que haber judicialización para personajes como este. Dañó un bien público ( Cámara ) y lo peor, atacó buenos seres humanos. @PoliciaMedellin pic.twitter.com/2rOCjD6hAN — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) December 4, 2023

"Luego le dije al hombre '¿Quién me va a responder por este daño'? y se me vino una niña, tan drogada como él, a enfrentarme y a decirme de todo", narró Gómez en la edición central del noticiero.



"Uno no se espera que en este espacio deportivo, espacio de familia, se dé este actuar tan malo por parte de los hinchas. Uno se siente vulnerable porque uno está haciendo su labor", dijo la periodista María Camila Vergara, quien estuvo presente al momento de la agresión.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



El canal público regional rechazó el ataque contra sus colaboradores y solicitó respeto por el personal técnico y periodístico que acompaña la transmisión de eventos deportivos en el departamento.



Ninguno de los integrantes del equipo afectado resultó con heridas tras la agresión. Los daños al equipo técnico no han sido evaluados hasta el momento.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com