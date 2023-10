UNE y Millicom acordaron capitalizar a Tigo: se salvó el operador

Después de días de polémicas y diferencias, EPM y Millicom anunciaron que llegaron a un acuerdo para capitalizar Tigo-UNE, empresa que atraviesa una difícil realidad financiera.



En un comunicado emitido por Millicom, se indicó que ambas partes pondrán 300.000 millones de pesos cada una para este proceso.

"El aporte de capital total será de 142 millones de dólares y será dirigido principalmente al desarrollo de la estrategia de negocios de Tigo-UNE: priorizar la construcción de autopistas digitales en Colombia, ampliar el servicio de conectividad a millones de usuarios y continuar brindando fuentes de empleo (directos e indirectos) para miles de colombianos", dice el comunicado.



Este nuevo acuerdo, no cambia la participación accionaria de ambas compañías, teniendo EPM el 50 por ciento más una acción y Millicom el restante. Sin embargo, la multinacional extranjera seguirá como socio controlante por el acuerdo pactado en 2014.



Tigo Une. Foto: Tigo

Estos son los acuerdos a los que llegarona ambas partes, que era uno de los puntos que hacía falta finiquitar.



- Tigo-UNE podrá readquirir las acciones de EPM y Millicom que hacen parte de esta capitalización, siempre y cuando las condiciones financieras de la compañía así lo permitan.



- EPM tendrá una opción de venta (“put option”) que, si la ejerce, obligaría a Millicom a comprar la totalidad de las acciones que tenga EPM en Tigo-UNE, lo que permitiría que EPM recupere los recursos invertidos en esta capitalización.



• La 'Cláusula de Protección del Patrimonio Público'de EPM se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un proceso complejo

El gerente de EPM habló de la capitalización a Tigo-UNE Foto: Cortesía

Días antes de esta noticia, EPM envió una contrapropuesta a Millicom con nuevas condiciones, las cuales no fueron del agrado de esta última.



Según la empresa extranjera, EPM introdujo la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes, como se había estipulado.



Además, añadió una extension adicional del plazo propuesto (un año) y un valor mínimo garantizado a favor de EPM.



"Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes", dice el comunicado.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

