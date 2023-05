Sobre las 8 de la noche de este lunes, 29 de mayo, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, presentó los resultados de una reunión clave que sostuvieron desde esa cartera y la Alta Consejería para la Transformación Digital con los gerentes de Tigo-UNE, EPM, Millicom y la alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero.



"Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de negociación entre Millicom y EPM que busque alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, además de proteger a los usuarios y el patrimonio de los accionistas, tanto públicos como privados", dijo el ministro Lizcano.

En el encuentro se abordó la situación financiera de la empresa y la necesidad de capitalización por parte de sus accionista, después de que el alcalde Quintero —como presidente de la Junta Directiva de EPM— pidió la publicación de un informe sobre el tema el viernes de la semana pasada.



Precisamente, para este 30 de mayo, la empresa citó a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas para discutir las acciones a ejecutar, entre ellas, iniciativas de generación de caja, créditos y capitalización.

El Distrito de Medellín, a través de EPM y el Inder, tiene el 50 por ciento más uno de las acciones de Tigo-UNE, tras fusión con Millicom en 2014. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Tigo-UNE reportó a la Superintendencia Financiera pérdidas por 473.813 millones de pesos durante el 2022, motivo por la cual la Asamblea decidió no distribuir utilidades para el presente año. Y para el primer trimestre de 2023 informó un resultado neto negativo por 148.395 millones de pesos.



El propio alcalde Quintero aseguró que Millicom —firma encargada de la administración de la empresa— solicitó una capitalización por 750.000 millones de pesos en la que EPM deberá poner la mita de los recursos "que obligaría tomar recursos públicos para entregar a Tigo-UNE". Otra opción que hay sobre la mesa, según el mandatario, es una dilución de las acciones públicas.



"Adicionalmente, están pidiendo un crédito por 860.000 millones de pesos para pagar deudas a proveedores que están vencidas. Eso tiene un problema, si por alguna razón no se puede pagar, tendría que responder EPM. También están pidiendo una autorización para que la infraestructura de fibra óptica, que era de UNE, sea vendida", comentó Quintero.



Ante este panorama, la administración distrital tomó la determinación de suspender temporalmente el trámite del proyecto de acuerdo que busca la transferencia de 330.000 millones de pesos de excedentes financieros de EPM a la ciudad para la financiación del Plan de Desarrollo.



El primer debate en el Concejo de Medellín fue suspendido el pasado 19 de mayo debido a la falta de garantías para la discusión y la solicitud de aplazamiento por parte de algunos corporados que pidieron mayor información a la empresa para tomar una decisión.



El mandatario distrital afirmó que la discusión se reanudará una vez se aclare la situación de financiera de Tigo-UNE. "Esto no solo compromete a los usuarios, sino a las empresas en sectores específicos y la Nación", expresó Quintero.



MEDELLÍN

