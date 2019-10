¿En qué va la recuperación de Hidroituango?

A dos meses de terminar su gerencia en EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de la multilatina, expuso ante el concejo de Medellín la actualidad del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en cuanto a lo técnico, para su recuperación y en cuento a la atención social a las comunidades afectadas.



El directivo, dividió el primer aspecto en tres frentes: presa y vertedero, túneles de desviación y casa de máquinas. En el primer frente de obra, indicó que los trabajos están prácticamente terminados y anunció que el viernes 8 de noviembre se pondrá en operación la vía en la cresta de la presa que conecta con el municipio de Ituango.

De igual forma, informó que las filtraciones en la presa están en menos de 10 litros por segundo, lo que está dentro de los parámetros establecidos.



"En cuanto a la Galería Auxiliar de Desviación, calculamos que su taponamiento podría llevarse todo el primer semestre del 2020, con lo que se eliminaría el riesgo de destaponamiento. En cuanto al túnel derecho, su taponamiento es más complejo y estaría listo para el segundo semestre del próximo año", contó Londoño De la Cuesta.



Sobre casa de máquinas, dijo que ya está desinundada y su exploración para determinar su estado sigue en un 80 por ciento.

En cuanto a lo ambiental, el gerente de EPM se refirió al buchón de agua, indicando que este está ocupando un 3 por ciento del embalse, haciendo la salvedad que la licencia ambiental les permite tener hasta un 20 por ciento.



"En los últimos 3 meses el buchón se ha mantenido en esa área y no nos ha cogido ventaja. Vamos ganando en logística y operatividad y la idea es no dejarlo pasar del 3 por ciento y tratar que disminuya, pero no se puede eliminar por completo porque es una planta endémica que siempre va a estar. Eso hay que aclararlo. Es como el polvo en un recinto, todos los días habrá que hacer trabajo para que no se acumule", explicó Londoño De la Cuesta.



Referente a lo social, el directivo dijo que a la fecha, a Puerto Valdivia ha regresado un 90 por ciento de las personas a sus viviendas y se espera que a finalizando este 2019, regresen otras más.



"Se destruyeron poco más de 70 viviendas y con 60 de los propietarios hemos logrado acuerdos para reubicarlos. Hemos tenido problemas con el tema de la informalidad de los hogares, que ha generado complicaciones en el proceso para disponer de recursos, porque al ser EPM una empresa pública, tiene que estar bien sustentado para concretar acuerdos y negociaciones", aclaró el gerente.



Situación similar que ocurre con los comerciantes, que serían unos 1.500 según EPM, pues el 90 por ciento serían informales lo que se dificulta el pago por lucro cesante. "No hay documentación que soporte dicho lucro (pérdida de ganancia o utilidad por consecuencia de un evento dañino) lo que dificulta el proceso. Estamos buscando alternativas", agregó.

🚩Seria funesto para Medellín que se parara el proyecto de Hidroituango. #CeroCorrupciónhttps://t.co/sIdBJBv1Hs — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) October 31, 2019

Finalizó su exposición el gerente de EPM hablando sobre los seguros que pagaría la empresa Mapfre, aunque aclaró que aún no está estimado en su totalidad el costo, algo que podría tardar 2 años.



"Una parte del reconocimiento tiene que ver con el lucro cesante de Hidroituango, que depende de cuándo entre en operación y del valor de la energía en el periodo que estuvo cesante. Pero el seguro permite ir haciendo abonos parciales, creemos que este 2019 ya podemos estar recibiendo parte de lo que se va a reconocer, así como partes consecutivas en 2020 y 2021, no será un solo cheque, sino en partes sucesivas", dijo Londoño De la Cuesta.

¿Qué dijeron los concejales?

Diversas posturas tuvieron los cabildantes citantes del debate: Bernardo Alejandro Guerra, Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga.



La concejal Múnera opinó que la gestión social que ha realizado EPM con las comunidades de la zona, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, no ha sido suficiente y que no basta con contratar a las juntas de acción comunal para reparar el daño causado.



También cuestionó la estabilidad del macizo rocoso asegurando que no hay transparencia en quién determina dicha estabilidad. "La cuestionada empresa Integral fue la que construyó Hidroituango y resulta que también es la que monitorea. Eso no nos convence de que todo esté tan bien como dicen y que la montaña esté tan estable", expresó la corporada.

Serios cuestionamientos a @EPMestamosahi por @hidroituango hoy en @ConcejoMedellin. 4) M. Paulina Aguinaga denunció que sólo 22 mil millones de pesos se recuperarían con seguros para los costos de la contingencia; 578 mil millones que saldrían del presupuesto de #EPM. pic.twitter.com/dLo9VPNE5Z — Luis Alfonso Yepes B. (@luisyepesb) October 30, 2019

Por su parte, la concejal Aguinaga criticó la falta de certeza y exceso de especulaciones de EPM en cuanto a tiempos y costos para recuperar el proyecto. La concejal pidió una explicación sobre los aumentos en costos y tiempo del contrato con la firma Poyry para conocer cuál es la estabilidad del macizo, algo que se entregará en noviembre.



"De estos resultados depende que la ANLA le renueve la licencia ambiental pues por ahora solo pueden hacer trabajos para atender la contingencia. Entonces, si no han podido cumplir el cronograma del dictamen pericial, ¿se podrá cumplir el cronograma de entrada en operación de Hidroituango en el 2021? la verdad, me queda la duda", dijo la concejal Aguinaga.

Finalmente, el concejal Guerra opinó que se debe sacar el proyecto adelante para la seguridad de las comunidades que están aguas abajo y aguas arriba del proyecto, el cual lleva una inversión superior a los 15 billones de pesos.



"Si este proyecto logra salvarse y según la proyección de excedentes financieros de EPM a ser transferidos al Municipio en el período 2019-2028, la ciudad recibirá en los próximos diez años como mínimo cerca de 16 billones de pesos, de los cuales el próximo Alcalde tendrá 7 billones de pesos para su destinación. Eso es muy importante", expresó el concejal.



MEDELLÍN