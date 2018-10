'No se ha demostrado incumplimiento al contrato por Hidroituango': EPM

“Así como EPM le corta la luz a quien no paga, nosotros en Hidroituango tenemos todo el derecho a exigir que una obra que se contrató con ellos se entregue a tiempo y de buena calidad”.



Así se expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre la decisión de radicar la reclamación ante EPM, para el cumplimiento de unas pólizas adquiridas por la construcción de la central hidroeléctrica.

Tras el incumplimiento de algunos procesos constructivos, llamados hitos, como el llenado de la presa y la puesta en operación de la primera turbina, planteados en el contrato BOOMT (Construir, Poseer, Operar, Mantener y Transferir, por sus siglas en Español), el mandatario departamental citó a la junta directiva del proyecto para tomar decisiones y proceder con las sanciones contractuales.

“La gobernación, como socio mayoritario de Hidroituango (53%), debe proponer acciones a tomar sobre un contrato que no se está cumpliendo y que tiene unas fechas exactas de cumplimiento. Como gobernador no puedo omitir este tema ni eludir la responsabilidad que obliga la ley”, reiteró Pérez.



Sobre el tema, EPM se pronunció mediante un comunicado asegurando que no ha recibido ninguna comunicación alguna de Hidroituango S.A. E.S.P. ni conoce alguna decisión de la junta directiva sobre reclamo de alguna póliza.“EPM siempre ha manifestado que su voluntad es de total respeto por todos los compromisos adquiridos en el contrato BOOMT, incluyendo aquellos tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, como es el caso de la garantía denominada ‘Título EPM’, que pactó la empresa con Hidroituango S.A. E.S.P., la cual se aclara no es una póliza”, indicó EPM.

Para la multilatina, no se ha demostrado un incumplimiento al contrato BOOMT por causa atribuible a EPM, por lo que no se puede medir el impacto financiero, contable y jurídico del billón de pesos que sería el costo de dichas pólizas.



“Cualquier monto que se pretenda reclamar con base en la anterior garantía, siempre deberá estar de conformidad con lo acordado en el contrato BOOMT, especialmente lo referido a la remuneración que corresponde al contratante, que se determinará con base en las fórmulas establecidas previamente”, puntualizó EPM.



