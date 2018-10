EPM responde a los errores que reveló Gobernador por Hidroituango 

Tras las revelaciones hechas el lunes por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre presuntos problemas constructivos en Hidroituango, EPM explicó que el proceso que se realizó en los túneles que generaron la emergencia y defendió la experiencia de su personal.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM, se refirió a los procesos constructivos de los túneles de desviación 1 y 2, de la Galería Auxiliar Desviación (GAD) y aclaró que el personal que participó en el infructuoso intento por destaponar los túneles sí tenía la experiencia necesaria para ese tipo de tareas.



"Se buscó una solución desde ingeniería para disminuir los significativos retrasos que tenía la obra. La alternativa implicaba la construcción de un tercer túnel (GAD). Todas las discusiones generaron críticas y dudas al principio por parte de los asesores y recomendaron que se hiciera una prueba piloto de cómo operaría esta Galería. Se hizo y con buenos resultados", explicó Londoño De la Cuesta.

Dicha prueba modelo también indicó cómo se deberían cerrar dichos túneles. El túnel izquierdo se cerraría en el segundo semestre del 2017; el túnel derecho se clausuraría en el primer semestre de este año, y el GAD, que fue el que colapsó, se planeó hacerlo en junio de este año.

"Una vez se cerró el primer túnel, las posibilidades de que el nivel del río Cauca sobrepasara la presa eran de 1 en 100.000 años. Al cerrar el segundo, pasaron de 1 en 500 años. El túnel auxiliar debía operar 4 meses solo. Pero en el primer mes colapsó. Eso ocasionó el problema actual y es lo que está analizando con el estudio que se contrató ", dijo el gerente.

Dichos estudios, arrojará resultados en noviembre próximo y analiza tres variables : los diseños del túnel, que el proceso constructivo fuera acorde al diseño, y si hubo aspectos geológicos imprevisibles.

Sobre el destaponamiento

Londoño De la Cuesta informó que tras la contingencia del 29 de abril, una de las primeras tareas fue el destaponamiento de los túneles sellados.

"Comenzamos con el túnel 1 que es de 14 x 14 metros y que tenía un tapón de concreto macizo de 25 metros de largo. No se pudo porque se inundaron los túneles lo que imposibilitó la tarea. Logramos derribar 6 metros", contó el directivo.



Agregó, que usaron los explosivos equivalentes a la construcción de 20 kilómetros de túneles en la obra, por lo que también desestimó que esta acción hubiera deteriorado la montaña.



"Si 20 km no desestabilizaron la montaña, 6 metros no lo van a hacer", añadió.

Por su parte, Luis Fernando Restrepo, gerente de Integral, diseñador del proyecto, aclaró las versiones del estudio presentado por el gobernador sobre que los túneles no soportaban el caudal del Cauca.



"Por cuatro años, los túneles 1 y 2 operaron de manera impecable con velocidades muy superiores, hasta 50% más, de los 8 metros x segundo que dijo el gobernador que era el máximo permitido. El máximo caudal del Cauca que tuvimos fue de 12 metros por segundo", explicó Restrepo.

MEDELLÍN