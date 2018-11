EPM responde a la Sociedad Hidroituango ante no pago de prima de éxito

Horas después de que el la Sociedad Hidroituango diera a conocer que no pagará el Plan de Aceleración del proyecto hidroeléctrico, incluyendo una prima de éxito de 70.000 millones, pues la central no comenzará operación el 28 de noviembre de este año, EPM se pronunció al respecto.

Mediante un comunicado, la multilatina indicó que mientras no se esclarezcan las causas que generaron la contingencia en el proyecto hidroeléctrico, no es posible definir la pertinencia del pago de la prima de éxito.



Dicha prima, según el acta de modificación bilateral 16 entre EPM y CCC Ituango indica que en caso de que las obras no se logren alcanzar el 28 de noviembre por eventos o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, como: fuerza mayor, caso fortuito, necesidad de ejecutar obras no previstas de trascendencia tal que impidan alcanzar la meta en la oportunidad esperada, eventos ocasionados por terceros; “se buscará un nuevo acuerdo directo un término de 3 meses en cuanto al valor y forma de pago del incentivo”.

Si cumplido este plazo no se logra un acuerdo, EPM agregó que las partes acudirán a un mecanismo alternativo de solución de conflictos que establece la ley, mecanismo que definirán, de manera conjunta, en un término no mayor de 15 días hábiles.



Si no hay acuerdo finalizando ese plazo para definir un mecanismo alternativo de solución de conflictos, tanto EPM como el Consorcio acordaron acudir a un tribunal de arbitramento.



"Es importante destacar que en el contrato BOOMT (Build, Own, Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés. En español: construir, poseer, operar, mantener y transferir) se señala que una vez concluida la construcción, financiada por EPM, será un auditor independiente el que determinará el costo final de construcción, bajo los parámetros establecidos en el contrato BOOMT, el cual servirá de base para la liquidación de la remuneración de EPM", se lee en el comunicado.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien preside la Junta Directiva de EPM, indicó que esperan que a mediados de diciembre se tenga el resultado del estudio que revelará qué causó la emergencia en la hidroeléctrica el pasado 28 de abril.



