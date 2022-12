Finalizando la tarde de este miércoles, 7 de diciembre, Empresas Públicas de Medellín informó que a las 4 de la tarde había cerró la recepción de ofertas para la construcción de las obras civiles de la segunda etapa de Hidroituango, que comprende las unidades de generación de la 5 a la 8.

Según la empresa de servicio públicos, el proceso, adelantado por solicitud pública de ofertas, fue abierto en marzo pasado y diez empresas, entre nacionales y extranjeras, manifestaron su interés en participar, pero solo una de ellas envió la oferta.



Se trata del Consorcio Ituango PC-SC, conformado por Yellow River CO LTD, Power China Internacional Group Limited sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S. A partir de la fecha, EPM iniciará el proceso de evaluación de esta oferta.



“Las unidades 5 a la 8 de Hidroituango no tienen un compromiso regulatorio. Se estima que el inicio de obras comience en el segundo semestre de 2023”, dice EPM.



El proyecto hidroeléctrico Ituango está compuesto por ocho unidades de generación, con una capacidad instalada de 300 megavatios de energía cada una, para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



En total serán 2.400 megavatios, correspondientes al 17% de energía para el país.



