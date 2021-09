Críticas a EPM por pago de viaje de concejales a México

La visita de una misión de concejales de Medellín a México llevada por EPM ha generado una oleada de críticas en redes sociales por implicaciones económicas y éticas.



Son siete los concejales que se encuentran en el país centro americano desde este sábado 11 de septiembre y se quedarían hasta el jueves 16: Álex Flórez (movimiento Independientes), Jaime Cuartas (Alianza Verde), Luis Carlos Hernández (Partido de La U), Albert Yordano Corredor (CD) Sebastián López (CD), Simón Molina (CD) y Lina Marcela García.



De acuerdo con EPM, los cabildantes visitan la empresa TICSA, filial del Grupo EPM

en México.



"Durante su estadía en el país azteca, los corporados tendrán la oportunidad de conocer el funcionamiento de TICSA y la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Celaya, en el Estado de Guanajuato, en desarrollo de sus funciones de control político. Precisamente, esta visita busca entregarles a los concejales más elementos de juicio para que hagan el debido control al uso adecuado y eficiente de los recursos públicos que EPM invierte en sus filiales en el exterior", explicó EPM en un comunicado.



Si EPM le respondió al concejal @AlfredoRamosM que no podía entregar información de sus filiales en el extranjero (aduciendo supuesta extraterritorialidad), ¿cuál es el sentido del viaje? https://t.co/td9btbyERO — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) September 12, 2021

Una de las críticas vino desde Simpro, sindicato de EPM, que indicó que si EPM en diferentes ocasiones ha negado al Concejo información sobre sus decisiones en las filiales internacionales argumentado una supuesta extraterritorialidad, no habría razón para realizar este viaje.



Otra de las críticas tiene que ver con que en menos de dos meses comenzará en la Corporación la discusión para que el Concejo apruebe o no la venta de la participación accionaria que tiene EPM en UNE e Invertelco para poder tener recursos y no acudir a créditos en el plan de terminar Hidroituango.



Precisamente, la concejala Lina García Gañan, quien hace parte de la comitiva que está en México, es la ponente de este Proyecto de Acuerdo para autorizar las enajenaciones.



De otro lado, EPM indicó que "este tipo de viajes, tanto a las filiales nacionales como internacionales, tienen el propósito de mostrar a los concejales la gestión del Grupo Empresarial, que atiende a más de 18 millones de personas en América Latina".



