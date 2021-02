La nueva polémica de Daniel Quintero con EPM

Reacciones negativas ha generado la carta del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, en la que expresó que dejará en consideración de la Junta Directiva de la compañía su renuncia, la cual, según él, fue pedida en reiteradas veces por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Olga Lucía Arango, presidente del Sindicato Sinpro, expresó que esta renuncia era esperada porque al interior de la empresa hay “una lucha de grupos politiqueros”.



“Al interior sabemos de esa lucha de poder que se ha desatado entre alcalde y gerente. Se ha roto todo. En el piso 10 (en donde está ubicada la gerencia) se da el irrespeto a la institución, ese piso se convirtió en una plaza de mercado, donde se grita, se insulta y donde hay un sin número de peleas”, expresó Arango.



Para la líder de este sindicato de trabajadores, esta nueva crisis en esta empresa pública es preocupante. “Estamos viviendo un momento difícil, aciago para toda nuestra empresa, para nuestra ciudadanía, el respeto por el gobierno corporativo ha sido violado reiteradamente en los últimos meses, no solamente por el alcalde sino también por el gerente”, dijo.



Para el concejal Daniel Duque, lo que está haciendo el alcalde de Medellín “no solo es irresponsable con Medellín, sino infame. Un insulto a la ciudadanía. Su actuar es idéntico al de su buen amigo Luis Pérez. Toda la ralea politiquera está feliz mientras destruyen nuestro patrimonio público”.



Pero la discusión también ha trascendido, pues el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, también se pronunció al respecto: "EPM es de Medellín, Antioquia y de 50 millones de colombianos. Agrupa a 47 empresas y suma un valor de 22 billones. Decisiones del alcalde sobre nombramiento o remoción de gerente, sin cumplir lo estipulado en el Acuerdo Corporativo, genera riesgos de reputación, crédito y valor".

El exacalde Federico Gutiérrez también se pronunció al respecto, es hizo un llamado para cuidar a EPM, que es considerada como la joya de la corona de la capital paisa.



"Cuidar a nuestra EPM es responsabilidad de todos. Los riesgos cada vez son más latentes. Es un patrimonio público no solo de los Antioqueños, sino también de todos los Colombianos. Han sido muchos años de esfuerzo de toda una sociedad y que no dejaremos perder", aseveró Gutiérrez.



De otro lado, Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín explicó que el gerente solo tiene dos opciones: lo echan o renuncia.



“En cualquier caso, el gerente tiene la obligación de dejar evidencia con hechos objetivos de cuál fue su gestión. Por mi parte, resalto la ampliación del contrato para la continuidad de Hidroituango y la puesta en marcha de Afinia en la Costa Atlántica, dos proyectos esenciales para la sostenibilidad de EPM", expresó Vélez.



Y agregó: "Cualquiera sea la forma que se vaya -porque lo echen o porque renuncie- no olvide Dr. Álvaro Guillermo que usted como gerente es el responsable de hacer respetar el principio de transparencia que también hace parte de este acuerdo. Tiene la obligación de explicar públicamente la razón por la cual, por primera vez en la historia reciente de EPM un gerente dura escasamente un año”.



En su carta, que fue divulgada este domingo, el gerente aseguró que Quintero le ha pedido "reiteradamente" su renuncia, pero él considera necesario escuchar a los miembros de la Junta Directiva y evaluar las implicaciones "que una salida intempestiva pueda causar ante todos los públicos objetivos y, especialmente, el impacto que esto pueda tener en el mercado de capitales, con las consecuencias financieras, de inversión y de calificación internacional para EPM".



Esta no es la primera vez que surge una polémica alrededor de Quintero y EPM.



En agosto del 2020 toda la Junta Directiva renunció después de que el alcalde no los hizo partícipes de la decisión emprender "acciones legales que le permitan recuperar los 9,9 billones de pesos de sobrecostos de Hidroituango” tras la emergencia que tuvo la megaobra en abril del 2018.



Después de este hecho, Quintero nombró una nueva junta Directiva y aseguró que "todo alcalde tiene derecho a tener una junta sobre la que, siendo independiente, pueda tener confianza. Esta será muy independiente. No todos hacen parte del mismo grupo. Esa es una ventaja (...) esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA".



MEDELLÍN

