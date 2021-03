Ojo a cortes de agua en este puente festivo en Medellín y en Envigado

Debido a trabajos en la planta de potabilización La Ayurá, EPM informó que habrá interrupción de acueducto el próximo fin de semana en algunos sectores de Medellín y Envigado.(Le puede interesar: Hallan armas y dinero en carro que cayó de un quinto piso en Medellín)

Estas labores, según detalló la empresa de servicios públicos, serán para mejorar la capacidad de la infraestructura primaria y atender la demanda actual y futura de agua potable en el sur del Valle de Aburrá.



Así serán las interrupciones del agua para que tenga en cuenta:



Domingo 21 de marzo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en los barrios: Las Mercedes, Los Alpes, La Palma y Las Violetas.



Domingo 21 de marzo, de 2:00 p.m. a 12:00 de la noche, en los barrios: Buenos Aires, Miraflores, Alejandro Echavarría, Gerona, El Salvador, San Diego, La Asomadera No.1, Cataluña, Loreto, La Milagrosa, Las Palmas, Caicedo, El Pinal, Sucre, Barrio Colón, Bomboná No.1 y Boston.



Domingo 21 de marzo, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., en los sectores de Bomboná No.2, Barrios de Jesús, La Asomadera No.3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto.



También se irá el agua entre las 4:00 p.m. del domingo 21 de marzo y las 2:00 a.m. del lunes 22 de marzo en los barrios: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, Loma de los Bernal y Parque Juan Pablo II.



Igualmente, entre las 6:00 p.m. del domingo 21 de marzo y las 4:00 a.m. del lunes 22 de marzo en Envigado, en los barrios: Las Casitas, Primavera, Milán, Vallejuelos, La Paz, El Dorado, Alcalá, Obrero, Zona Centro, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.



