Expertos explican los daños para EPM por inestabilidad de su directiva

La salida de Alejandro Calderón Chatet de la gerencia de EPM vuelve a poner en tela de juicio las decisiones tomadas en torno a la ‘joya de la corona’ de los antioqueños en la alcaldía de Daniel Quintero.

Y es que en poco más de 15 meses de la alcaldía Quintero, por EPM han pasado cuatro gerentes: Álvaro Guillermo Rendón, declarado insubsistente a comienzos de febrero de este año; Mónica Ruiz Arbeláez, quien fue designada como gerente encargada; y Alejandro Calderón Chatet, quien duró poco menos de una semana en el puesto y terminó renunciando por “los ataques y la polarización” que causó su nombramiento.



Este martes 13 de abril, Jorge Andrés Carrillo fue designado como nuevo gerente general de la empresa, siendo el cuarto en ocupar el cargo en este gobierno. Carrillo se venía desempeñando como miembro de la junta directiva de EPM e ISA.



EPM no atravesaba una situación similar desde 2001, cuando el alcalde era Luis Pérez, y donde EPM tuvo tres gerentes.

Foto: Tomado de Twitter

Una de las consecuencias de esta inestabilidad gerencial va más allá de EPM y repercute en la imagen del alcalde Quintero, pues en su periodo de gobierno ya lleva tres gerentes de EPM, tres directores de Planeación, tres directores del Inder, tres Secretarios Generales y tres directores de Ruta N.



Para David Suárez, profesor investigador de derecho público de la Universidad Eafit y quien también fue secretario general de EPM, indicó que hay varias consecuencias por estas decisiones.



"Se afectan conceptos de credibilidad, confianza y reputacional. Pero no es solo el alcalde, esta Junta Directiva lleva 6 meses en silencia con todo lo que está pasando. Esto muestra falta de rigor, tanto en la salida de Álvaro Rendón como con la situación con el reciente exgerente", opinó Suárez.



Agregó el docente, que hay otra afectación, de la que poco se habla, y es la que se da al interior de la empresa, pues con tanto cambio, los empleados no han podido adecuarse a un estilo de trabajo.



"Se genera mucho desconcierto y creo que hasta parálisis. Cuando una empresa no tiene continuidad en la cabeza, muchos procesos, decisiones y proyectos se quedan en el congelador o se retrasan", expresó Suárez.

Agregó que la empresa necesita es una persona que conozca la ciudad, la empresa, el medio, con criterio, carácter, decencia, sensibilidad social y reconocimiento.



Por eso, sobre el nuevo gerente, indicó que resalta la experiencia en aguas y su trayectoria.



"No sé qué tanto carácter tenga, criterio y conocimiento de la ciudad. Me queda la duda sobre qué tanta autonomía tenga para decirle 'no' al alcalde cuando considere necesario", opinó Suárez.



De otro lado, el abogado y diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien hizo control político al nombramiento de Calderón Chatet, aseguró que "el artículo 79 y 102 de la ley 489, así como el artículo 10 del decreto 128, inhabilitan al señor Carrillo para asumir la gerencia de EPM, al ser parte de la Junta Directiva de la empresa".

1. Lamentamos que el alcalde @QuinteroCalle no conozca la ley. Artículo 79 y 102 de la ley 489 así como el artículo 10 del decreto 128, inhabitan al señor Carrillo para asumir la gerencia de EPM, al ser parte de la Junta Directiva de la empresa. pic.twitter.com/wg5fnMsPsQ — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) April 13, 2021

Otra consecuencia de lo que pasa en EPM tiene que ver con las calificadoras. El pasado viernes, la calificadora Fitch Ratings “mantuvo en observación Negativa” las calificaciones ‘AAA (col)’ de emisor de largo plazo y de las emisiones locales de EPM.



La firma argumentó que las principales razones para esto son: la interferencia que ha llevado a debilitar su gobierno corporativo y los retrasos en el progreso del proyecto Hidroituango.



“Las calificaciones de EPM reflejan el fuerte vínculo con su propietario, el municipio de Medellín, así como su importancia estratégica para la ciudad en términos de ingresos dado que las distribuciones de la organización históricamente han representado 20% de los ingresos de Medellín”, señala Fitch Ratings.



Luis Carlos Guevara, gerente de la calificadora Value & Risk, le dijo a Portafolio que, precisamente, el gobierno corporativo es el que le ha representado a EPM la confianza y reputación, no solo entre sus stakeholders, sino además en su solidez en cuanto al grado de inversión.

Personería pone lupa

De otro lado, y aunque Calderón Chatet dimitió al cargo, aún quedan dudas sobre su nombramiento, por lo que los organismos de control ya le pusieron lupa al tema.



La Personería de Medellín informó que recibió la información solicitada a EPM, consistente en una copia de la hoja de vida con anexos del servidor, actos administrativos del nombramiento y de posesión del entonces nuevo gerente de la empresa, Miguel Alejandro Calderón Chatet.



Esto se solicitó gracias a que el área de Vigilancia Administrativa de la Personería pidió una vigilancia de reacción inmediata, por presuntas irregularidades con respecto a la información consignada en la hoja de vida del señor Calderón.



“La Personería se encuentra realizando dicha vigilancia administrativa en relación a la información suministrada, para decidir lo que en derecho corresponda y si es el caso de advertir si ha existido alguna conducta que merezca reproche disciplinario en el servidor público o su nominador. Si los hallazgos de la gestión son concluyentes, se pondrán en conocimiento de la entidad respectiva, bien sea el área de averiguaciones Disciplinarias de la Personería o la Procuraduría General de la Nación”, indicó Mateo Gómez López, Personero Delegado del área de Vigilancia Administrativa.



MEDELLÍN