La comisión sexta del Senado de la República citó para este miércoles, 20 de septiembre, a los representantes legales de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. —más conocida en el país como Tigo-UNE— y Empresas Públicas de Medellín para que rindieran cuentas sobre la situación financiera de la firma de telecomunicaciones.



Durante más de tres horas, los senadores escucharon las intervenciones de Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM; el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero; el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar.

En medio de su intervención, el alcalde Quintero aseguró que, para solucionar la delicada crisis financiera de Tigo-UNE y resolver las diferencias entre Millicom —administrador de la empresa desde la fusión— y el Distrito de Medellín —socio mayoritario a través de EPM y el Inder—, existen cuatro alternativas.



La primera es que la multinacional europea "ponga la plata" para resolver los problemas de liquidez y asuma los resultados de su administración.

Jorge Carrillo, gerente de EPM, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

La segunda es que EPM recupere la compañía a través de la compra de todas las acciones. "Si ellos creen que la empresa vale 300.000 millones de pesos, se las compramos. Estamos listos para poner la plata", dijo Quintero.



Al ser cuestionado sobre el músculo financiero para ejecutar esa operación, el alcalde respondió que el dinero "nos lo conseguimos" y agregó que "nosotros somos una empresa que ha sido bien administrada".



En caso de que esto no sea posible, otra opción es que el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Sociedades, intervenga Tigo-UNE "para proteger el patrimonio de los colombianos".



Al respecto, el superintendente de Sociedades dijo que desde hace varios meses están trabajando con las empresas y el Ministerio TIC para buscar una solución. Y agregó que su dependencia "no es una funeraria de empresas, sino un hospital" para resolver este tipo de crisis.



Por último, el alcalde Quintero reiteró que si la única salida es diluir, Tigo debería tramitar en el concejo de Medellín un proyecto de acuerdo para poner en consideración de los corporados la dilución de la participación de EPM en la firma de telecomunicaciones.



El mandatario reveló que desde hace varios meses facultó al representante legal de Tigo, Marcelo Cataldo, quien no asistió a la citación, para adelantar dicho trámite. "No lo hacen porque les da vergüenza", aseguró. Por lo que en las próximas horas su administración radicará el documento en el concejo.

Este jueves se realizará una nueva asamblea de accionistas de Tigo-UNE en Medellín. Foto: Tigo

En su intervención, el ministro TIC, Mauricio Lizcano, recordó que el Gobierno Nacional lleva más de 14 reuniones con las partes para buscar una solución a la crisis y garantizar la sostenibilidad de Tigo-UNE.



"El Gobierno no ve con buenos ojos la dilución, primero porque no queremos que el patrimonio público se pierda y segundo porque esa es una decisión del concejo", dijo Lizcano frente a los congresistas.



Así, el ministro dijo que, si no hay capitalización —el gerente de EPM manifestó que los análisis financieros de la empresa no ven con buenos ojos esa medida— y si no se ha presentado la propuesta de dilución, "nos está quedando un camino que es la reorganización empresarial que permite que la empresa no pare sus servicios y pague a sus empleados. El Gobierno quiere que esa decisión sea de común acuerdo".



Por último, el ministro recordó que el próximo 11 de octubre es la fecha límite para que los socios se pongan de acuerdo y definan un camino para solucionar sus diferencias.



Para este jueves, 21 de septiembre, está programada una nueva reunión de la asamblea general de accionistas de Tigo-UNE en la que los socios deberán decidir "potenciales conflictos de interés puestos de presente por administradores".



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28