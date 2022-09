Después de que buzos industriales inspeccionaran el túnel que lleva el agua desde el embalse de la Fe hasta la planta de potabilización La Ayurá, en Envigado, Empresas Pública de Medellín informó que este fin de semana será necesario interrumpir el servicio de acueducto en sectores de Medellín, Enviado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta para avanzar con los trabajos de modernización de la planta.

En esta oportunidad se realizará el cambio de tres compuertas de la torre de captación del embalse La Fe, de donde llega el agua cruda que es tratada en la planta. Por esta razón el servicio será interrumpido entre el domingo 2 de octubre y el amanecer del lunes 3 de octubre.



“Para adelantar estos trabajos estamos programando cuatro jornadas con equipos especializados de buzo que tienen que entrar al embalse, a la torre de captación, para instalar unas compuertas provisionales, unos tapones, que van a permitir remover las compuertas de acero y cambiarlas por unas nuevas compuertas”, explicó Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM



El cambio de estas compuerta se hará en cuatro jornada de trabajo: dos en octubre, una en noviembre y la última en el mes de diciembre. En cada una de ellas será necesaria la interrupción del servicio para seguridad de los trabajadores.



En la primera, este 2 de octubre, obligará a la suspensión del servicio a 365 mil usuarios ubicados en varias zonas de los municipios de Itagüí, Envigado, La Estrella, Medellín y un pequeño sector del municipio de Sabaneta.

Trabajos subacuáticos en el embalse La Fe. Foto: Cortesía EPM

Ese día un equipo instalará un tapón de 250 kilos, sin flujo de agua hacia la planta La Ayurá. Esta hazaña permitirá llevar a cabo en las semanas siguientes el desmontaje, instalación de la compuerta y cumplir con las pruebas técnicas y de seguridad.



Estas compuertas, que ya cumplieron su vida útil con 55 años de operación, son vitales en la operación del embalse y la provisión de agua al Valle de Aburrá.



Para que durante la jornada las más de un millón de personas que estarán sin el servicio no tengan mayores contratiempos, en varias zonas de los municipios la empresa suministrará agua potable, sin costo para la comunidad, a través de 41 rutas residenciales de carrotanques y nueve rutas adicionales para los clientes corporativos del sector salud, industria y grandes superficies comerciales.



Como esta interrupción no es generalizada por barrios o municipios, es importante que cada ciudadano consulte previamente si su instalación tendrá o no cese del servicio y en qué horario.



Desde EPM indicaron que tendrán toda la información actualizada en su página web www.epm.com.co, en su Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115, así como en Ema, la asistente virtual de la compañía que funciona a través del WhatsApp 302 3000 115.



