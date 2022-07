En el desarrollo del proyecto ‘Modernización de la Planta de Potabilización La Ayurá’, Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizará una inspección subacuática del túnel que conduce el agua cruda (no tratada) desde el embalse de La Fe hasta la planta.



La inspección se realizará a lo largo de todo el túnel (8,578 m.) con equipos robóticos para el diagnóstico de la infraestructura sumergida.

“Allí será necesario remover las rejas que permiten el acceso de agua a la torre de captación y entrar un equipo robótico que va a recorrer toda la conducción para poder tener información de su estado y, de esta manera, tener los datos suficientes para incorporar todas las necesidades de nueva infraestructura o adecuaciones que se requieran”, explicó Santiago Ochoa Posada, vicepresidente Agua y saneamiento de EPM



La realización de estos trabajos conllevarán a la interrupción del servicio de acueducto desde este sábado hasta el domingo 24 de julio. Dicha interrupción, que será escalonada por zonas y circuitos, está contemplada que se inicie, aproximadamente, a las 10 a. m. del sábado y los últimos circuitos se restablecerán, de forma gradual, a partir de las 10 p. m. del domingo. Serán 32 horas en promedio sin el servicio.



Las zonas afectadas, y que involucran a cerca de 2 millones de personas que estarán sin suministro del líquido, son el Oriente, Occidente, Suroriente, Suroccidente, Nororiente y Sur de Medellín; y los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.



Estos están detallados de la siguiente forma: 464.245 son clientes residenciales, que representan el 93 por ciento; 34.810 son clientes no residenciales, que corresponden a un 7 por ciento para un total de 499.055 instalaciones; las instalaciones no residenciales son 29.745 comerciales, 405 exentas, 4.019 industriales, 641 oficiales y 2.036 grandes clientes.



Esta interrupción serán aprovechado para adelantar actividades de lavado y mantenimiento en varios puntos de la planta de tratamiento, donde se potabiliza cerca del 50% del suministro para el valle de Aburrá.



Para mitigar el impacto en la comunidad, la empresa de servicios públicos tiene organizado un plan que comprende la disposición de rutas de carrotanques, así como la instalación de tanques fijos de 2.000 y 5.000 litros en puntos estratégicos de los municipios.

Así será la interrupción del servicio

Envigado. Sábado de 10:00 a. m. hasta el domingo a las 10:00 p. m. en los barrios Alcala, Alto de Misael, Bosques de Zúñiga, Bucarest, El Chingui, El Dorado, El Esmeralda, El Portal, El Salado, El Trianon, Jardines, La Inmaculada, La Magnolia, La Mina, La Paz, La Sebastiana, Las Antillas, Las Flores, Las Orquídeas, Loma de Las Brujas, Loma del Atravesado, Loma Del Barro, Los Naranjos, Mesa, Milan Vallejuelos, Obrero, Pontevedra, Primavera, San José, San Lucas, San Marcos, San Rafael, Uribe Ángel, Villa Grande, Zona Centro, Zúñiga, La Pradera, Las Casitas y Las Vegas ZI.

Itagüí: desde el sábado a las 10:00 a. m. hasta el domingo a las 4:00 de la tarde en los barrios Santa Cruz, Zona Industrial 2, San José, Las Mercedes, Los Naranjos, Satexco, Centro, Playa Rica, Asturias, La Gloria, Zona Industrial 1, Araucaria, Fátima, El Rosario, Artex, Villa Paula, Zona Industrial 3, Las Acacias, El Tablazo, Las Américas, Simón Bolívar, La Palma, Monte Verde, Pq. Cementerio Jardín Montesacro, Las Brisas, Glorieta Pilsen, San Isidro, San Juan Bautista, La Independencia, Camparola, San Pio X, La Unión, Santa Maria La Nueva, San Javier, Calatrava, Terranova, Santa Maria 2, La Aldea, Santa Maria 1, Ferrara, Balcones de Sevilla, El Progreso, Loma Linda, Santa Maria 3, Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril, Santa Catalina y San Antonio.



La Estrella. Desde las 11:00 de la mañana del sábado hasta las 6:00 de la tarde del domingo. Comprende los siguientes barrios: Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas, Caquetá, Ancón San Martin, Camilo Torres, El Dorado, Primavera, San Cayetano, Escobar, San Vicente, Zona Industrial, San Agustín y Monterrey.



Medellín (Sur/Centro Occidente). Sábado de 10:00 a. m. al domingo a las 8:00 p. m. Barrios Las Mercedes, Los Alpes, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén, El Rincón, Santa Rosa de Lima, Juan XXIII - La Quiebra, Calasanz parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, La Castellana, Las Mercedes, Simón Bolívar, Nueva Villa de Aburra, El Rincón, La Colina, La Hondonada, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría y Parque Juan Pablo II.



Medellín (Sur/Centro Oriente). Sábado de 10:00 a. m. al domingo a las 10:00 p. m. Barrios: El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego, La Asomadera No. 3, Las Playas, Diego Echavarría, Campo Amor, Patio Bonito, Lalinde, Noel, Manila, La Mota, El Poblado, El Rodeo, Astorga, Cristo Rey, La Florida, El Castillo, Santa Maria de Los Ángeles, El Diamante No. 2, Barrio Colombia, Los Balsos No. 2, Guayabal, Alejandría, Castropol, Simesa, Santafe, Villa Carlota, Shellmar, Parque Juan Pablo II, La Colina, La Aguacatala, El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas, Altos del Poblado, El Tesoro, Las Lomas No. 2, Bombona No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña y Los Cerros - El Vergel.

Medellín (Norte/Centro Occidente). Sábado desde las 4:00 de la tarde hasta el domingo a las 6:00 de la mañana. Comprende los barrios Aures No. 2, Picacho, Aures No. 1, Monteclaro (San Cristóbal), Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII - La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque, La Pradera, Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, Veinte de Julio, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado, Eduardo Santos (San Cristóbal) y Antonio Nariño.



Medellín (Norte/Centro Oriente). 6 de la tarde del sábado hasta las 4 de la mañana del domingo. Los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Alamos, La Piñuela, Moravia; Villa Hermosa; Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas y Oriente (Santa Elena).



Sabaneta. Sábado desde las 11:00 a. m. al domingo a las 6:00 p.m. Barrios: Aliadas del Sur, Ancón Sur, Betania, Calle del Banco, Calle Larga, El Carmelo II, Entreamigos, Holanda, La Barquereña, La Florida, Lagos de La Doctora, Las Casitas, Los Alcázares, Los Arias, Manuel Restrepo, Maria Auxiliadora, Nuestra Señora de Los Dolores, Paso Ancho, Playas de Maria, Prados de Sabaneta, Promisión, Restrepo Naranjo, Sabaneta Real, San Joaquín, San Rafael, Santa Ana, Tres Esquinas, Vegas de La Doctora, Vegas de San Jose, Villas del Carmen y Virgen del Carmen.



Paula Menjura Mejía, de la dirección Comercial de Agua y Saneamiento de EPM, pidió que los requerimientos que tengan los usuarios sean atendidos en la línea de atención (604) 44 44 115 y reiteró la invitación a hacer un uso muy moderado del agua potable recolectada, solo en actividades necesarias.



MEDELLÍN

