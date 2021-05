¿Hidroituango arranca en 2022 o en 2023?

Aún persiste la duda sobre la fecha de entrega del proyecto Hidroituango, el cual generará el 17% de la energía para Colombia.



La incertidumbre creció porque recientemente se dio a conocer una auditoría externa contratada por XM, la cual indicó que la operación del megaproyecto arrancaría el 10 de septiembre de 2023.

Según XM, en Hidroituango tendrían como entregar la energía, sin embargo hay retos en temas ambientales, como son las autorizaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que demorarían aún más su inicio para la entrega de energía al sistema.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, desmintió dicha fecha de entrega en una rueda de prensa dada esta mañana del jueves en la capital antioqueña. Agregó que no hay retrasos en la obra.



“Seguimos con la fecha del segundo semestre del próximo año y estamos convencidos de que Hidrotiuango va a entregarle la energía que necesita el país y esa energía es muy importante”, agregó.



“Estamos sacando adelante al proyecto y hay que recordar que ya los equipos electromecánicos ya están entrando al proyecto y vamos en más del 82% de la construcción avanzada”, dijo.



Sin embargo, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, no se quiso comprometer con dar una fecha exacta y dijo no estar facultado para dar una información, por ahora.



“Nosotros tenemos unos mecanismos para informar eso formalmente, que no han ocurrido. Con lo que hay hoy, y con la información que tenemos, hay un cronograma que se viene cumpliendo pero habrá un mecanismo formal para informarlo y se darán fechas”, dijo Carrillo.



Mientras avanzan las obras y cursa una demanda de EPM contra los contratistas de la obra y que tomaría varios años en resolverse, el megaproyecto enfrenta otro escollo y son los bloqueos que se han venido presentando en los últimos días en el área de influencia y que están enmarcados en el actual paro nacional.



La mayoría de los bloqueos son del Movimiento Ríos Vivos, la cual agrupa a ciudadanos que se han sentido afectados por el proyecto.



“Estamos abiertos al diálogo con sinceridad, transparencia y respeto por las diferencias. En muchos aspectos quizás nos distanciamos, pero seguramente encontraremos muchos en los cuales avanzar”, dijo el alcalde Quintero, quien aseguró que no está en discusión el desmonte del embalse.



Por su parte, el gerente de EPM reiteró también que el proyecto no puede parar y pidió que no haya intentos de bloqueos en las vías cercanas.



“Más allá de eso, hay cerca de 8 mil personas que tiene derecho a trabajar, que tienen derecho a que las medidas de bioseguridad que se diseñaron por turnos se respeten que este intento de bloqueo nos pone en aprietos para cumplirlas. Entonces el llamado a quienes consideren que hay motivos legítimos para alzar su voz, acá hay canales para escucharlos”.



Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

EPM, con buenos resultados

La empresa presentó en la mañana de este jueves su rendición de cuentas de 2020. Allí se destacó que el Grupo EPM tuvo unos ingresos de 19 billones y se hicieron transferencias al municipio de Medellín por 1,5 billones de pesos.



Igualmente, se resaltó que durante ese año, la empresa llegó a prestar el servicio de energía eléctrica a 1,5 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del departamento de Magdalena con Afinia, la nueva filial del grupo.



“Las inversiones de Afinia durante los primeros cinco años de operación serán de alrededor de $3,7 billones en infraestructura eléctrica -subestaciones y líneas, redes de distribución y aseguramiento de la red- e inversiones adicionales en Tecnología de la Información y Tecnología de la Operación (TI-TO), para un total de $4 billones. En los próximos 10 años las inversiones de Afinia alcanzarán $8 billones”, destacó EPM.



(Le sugerimos leer: ¿Una vacuna contra la covid-19 hecha en el país?)



De otro lado y en relación a la pandemia por el covid-19, la empresa realizó la la reinstalación y reconexión del servicio de energía a 23 mil hogares, del servicio de acueducto a 14 mil y de gas a 11 mil.



Al cierre de diciembre pasado, informó la empresa, no se hizo suspensión del servicio, ni cortes por falta de pago en 64.502 instalaciones. Adicionalmente, hubo diferidos por no pago para 9 11 mil clientes y usuarios, en un aporte a la salud y tranquilidad de la gente.



Entre otras estrategias de alivio al bolsillo, se habilitó el pago fraccionado de la factura de servicios públicos, que benefició a 22.658 clientes.



MEDELLÍN

