Gerente de EPM se destapa: ‘El tiempo nos está dando la razón’

Meticuloso, cuidando cada una de las palabras que salen de su boca, así es Álvaro Guillermo Rendón, quien asumió la gerencia de EPM el año pasado.



Una calma que parece ir en contravía de un tormentoso 2020 que vivió la empresa por los líos con los contratistas de Hidroituango, la llegada del covid a la obra, la renuncia de la junta directiva, los frecuentes cuestionamientos de veedurías y algunos sindicatos, entre otras situaciones.



(Además: Daniel Quintero arranca el año calentando el ambiente político)

En su oficina, también objeto de polémica por una supuesta millonaria inversión para decorarla, el gerente de la joya de la corona de Medellín habló sobre el balance de su primer año y las proyecciones para el 2021.

¿Qué balance hace de EPM en este año?

Fue un balance positivo. La llegada a Caribe en medio de una pandemia logró que tuviéramos otros 6 millones de usuarios a los que ya tenía el Grupo. Esto sumado a unas cifras positivas de crecimiento, que están alrededor del 6 por ciento en ingresos.

Además, fortalecimos los activos en un 15 %, logramos un presupuesto histórico para la matriz, de $ 19,2 billones, y una caja como nunca en la historia la ha tenido, cercana a los $ 7 billones.

Pero para lo que uno sí debe estar preparado es para mantener un equilibrio, una armonía y una tranquilidad para resolver todos los desafíos que se vienen FACEBOOK

TWITTER

¿Es decir que EPM no iba rumbo a la bancarrota, como se había dicho?

No puede una organización como EPM, tan sólida en sus números como en su comportamiento histórico, admitir el deterioro de sus finanzas por cualquier circunstancia coyuntural, eso no colapsa ni tan fácil ni tan rápidamente. Creo que hubo una hipersensibilidad en muchos que quisieron profundizar la crisis sin que tuviera fundamento.



Nunca estuvo en juego la suerte financiera y, por el contrario, hoy está más sólida que nunca, prueba de ello es que en medio de la contingencia negociamos 2,5 billones de pesos emitiendo bonos en el mercado de capitales.



(Le puede interesar: Así será la transformación del Distrito San Ignacio en Medellín)



Si tuviéramos intranquilidad, la comunidad financiera no hubiera respondido tan bien como lo hizo.



Y, además, los créditos están a la mano y han sido atendidos como ha sido la tradición de EPM.

¿Cómo ha hecho para sobrellevar la cantidad de críticas que le llovieron en este primer año? Desde la decoración de la oficina hasta la instalación del ‘diablo de Riosucio’ en los alumbrados.

(Sonríe) Cuando uno asume una gerencia como esta, que está entre las más grandes del país, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Pero para lo que uno sí debe estar preparado es para mantener un equilibrio, una armonía y una tranquilidad para resolver todos los desafíos que se vienen.



Pero hay otra cosa: cuando se presenta una administración que produce un cambio en la ciudad y perfila un esquema de dirección distinto, también genera escozor. Y la llegada nuestra abrió un marco de análisis e intranquilidad en algunos. Pero, debo decirlo, de optimismo en la gran mayoría.



(En otras noticias: Video: Momentos de pánico por explosión de globo con pólvora en Bello)



Por siete meses trabajamos en tranquilidad y respeto, hasta que llegó la sensibilidad de la renuncia de la junta directiva por temas que ya conoce la opinión pública, pero que representaron un quiebre en las reglas de juego. Pero respetamos esas sensibilidades y logramos sobreponernos a estas.



Nosotros apelamos al silencio y mejor nos dedicamos a producir hechos, que son más importantes que cualquier especulación. Al llegar pedimos un voto de confianza, y quienes nos lo otorgaron hoy ven que valió la pena, y así lo registran los resultados.

También generó polémica el tema de la conciliación –y posible demanda– con los contratistas.

Eso generó sensibilidades muy altas, pero hoy estamos todos sentados en la mesa trabajando para resolver, por la vía del diálogo, este reparo jurídico. Con los resultados que hemos mostrado, creo que lo que se necesitaba era tiempo para que la gente asimilara lo que queríamos hacer y el tiempo hoy nos está dando la razón.

Hablando de eso, ¿cómo va ese proceso conciliatorio?

Hemos realizado dos audiencias en diciembre en las que hubo buen ambiente para que logremos una solución definitiva.



¿En qué va? En que las partes permitan que llamemos a la compañía de seguros y sus reaseguradores para que cubran el siniestro. Hasta ahora, Mapfre y sus reaseguradores han desembolsado 250 millones de dólares, que es el 10 por ciento del total del amparo de la póliza todo riesgo que tiene el proyecto (2.500 millones).

El proyecto de Hidroituango estaría funcionando en 2022. Foto: Jaiver Nieto

La Contraloría General planteó un estimado de 4,1 billones de pesos, y nosotros estamos hablando de 9,9 billones. En esas condiciones, el Grupo EPM está analizando su pretensión y estamos ajustando el valor para ver si la podemos colocar de manera tranquila en la conciliación. Esto debe ocurrir antes del 6 de enero, la fecha última que tenemos para conciliar.



Si nos encontramos en una cifra, la conciliación deriva en cosa juzgada, es decir, como si lo hubiera decidido un juez.



(Le recomendamos leer: Se cumplió un año de la extraña desaparición de una madre en Medellín)

¿Cree que es posible llegar a una cifra en común?

No hemos hablado de cifras, pero sí tenemos que reconocer que Mapfre y sus reaseguradores nunca han negado la posibilidad de salir al reconocimiento del siniestro. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Entregar todos los elementos de nuestra parte para ver si es posible hallar esa fórmula para la conciliación. El 4 de enero es la conciliación con Mapfre y el 6 será la conciliación con las partes, que sería ya la tercera audiencia. Será determinante porque sabremos si Mapfre está en condición de reconocer y por qué monto.

¿Cómo ve el 2021?

Entramos muy optimistas, con un buen ánimo después de las noticias de los últimos días. Esperamos ponerle todo el ritmo a Hidroituango para garantizar que genere en el 2022 las unidades con las que nos hemos comprometido, que el informe de Poyry logre levantar la suspensión de la Anla.



(Además: La historia detrás de la trágica muerte de Daniela Patiño en Medellín)



El proyecto está en el 83 %, y cuando lleguemos al 90 vamos a estar generando energía (...).



Quiero asegurarle al país que el proyecto avanza en la dirección correcta.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

En Twitter: @alejomercado10

Otras noticias de Colombia

- Descartan circulación de nueva variante del covid-19 en Cúcuta



- Reportero informa en vivo sobre muerte por covid de la mamá de su hijo



- Ciudadanos saltan vallas y controles para entrar a playa El Rodadero