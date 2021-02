Gerente de EPM deja su renuncia a consideración de la Junta Directiva

Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, le envió una carta al alcalde Daniel Quintero en la cual le expresa que dejará en consideración de la Junta Directiva de la compañía su renuncia.



En la misiva, Rendón argumentó que el alcalde le ha pedido "reiteradamente" que deje el cargo. No obstante, esta es una decisión que según los reglamentos de la compañía puede tomar el mandatario si así lo considera.



Sin embargo, explicó Rendón, como Quintero le está pidiendo la renuncia y no lo está removiendo del cargo, que le dará una respuesta después de oír a los miembros de la Junta Directiva y evaluar las implicaciones "que una salida intempestiva pueda causar ante todos los públicos objetivos y, especialmente, el impacto que esto pueda tener en el mercado de capitales, con las consecuencias financieras, de inversión y de calificación internacional para EPM".



El gerente agregó que le parece necesario evaluar ante ese cuerpo colegiado, del que es presidente Quintero, los efectos de una renuncia o remoción "pensando siempre en el presente y el futuro de EPM", comentó Rendón, quien hace una solicitud para citar a una junta extraordinaria.



Hace unos días en algunos medios circuló la versión de que Rendón iba a renunciar, pero el mismo alcalde Daniel Quintero desmintió la noticia.



"Lo de EPM no es verdad, el gerente viene haciendo una magnífica labor en Empresas Públicas de Medellín y los seguirá haciendo”, dijo el mandatario.



Y agregó: “Esos son rumores que se crean para poder crear desestabilización, saben que estamos pronto a un ejercicio de audiencia pública en relación con los que quieren revocar al alcalde y quieren generar ruido”



NACIÓN

Esta es la carta envida a Daniel Quintero

Medellín, 31 de enero 2021



Doctor

DANIEL QUINTERO CALLE

Alcalde de Medellín

Ciudad



Señor Alcalde:



A la solicitud que usted me ha hecho directamente y por otros medios para que renuncie al cargo de Gerente General del Grupo EPM, quiero manifestarle que conozco y respeto su potestad legal para remover al funcionario que ejerce este cargo.



Sin embargo, en la medida en que usted está solicitando mi participación voluntaria en esa decisión, quiero manifestarle que la respuesta se la daré oficialmente después de oír a los distinguidos miembros de la Junta Directiva de la organización que oriento y evaluar las implicaciones que una salida intempestiva pueda causar ante todos los públicos objetivos y, especialmente, el impacto que esto pueda tener en el mercado de capitales, con las consecuencias financieras, de inversión y de calificación internacional para EPM.



Para evaluar estas implicaciones, y la renuncia que usted reiteradamente y por diversos medios me ha solicitado, y atendiendo lo que dice el Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellin – Empresas Públicas de Medellín E.S.P, me permito solicitar una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Directiva.



Me parece necesario analizar ante ese cuerpo colegiado de dirección de la empresa, el cual usted preside, los posibles efectos de una renuncia o remoción, pensando siempre en el presente y el futuro de EPM.



Es bueno recordar que el cambio de Gerente General debe responder a razones objetivas, de acuerdo con los resultados que arroje su gestión, y después de llevar a cabo una evaluación con base en modelos objetivos, tal y como lo previene el numeral 4,7 del código de Gobierno Corporativo:



“EPM cuenta con una metodología de evaluación del Gerente General, la cual se describe en documentos complementarios que hacen parte del “Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo”, conforme se explica en el Anexo No.3. En términos generales la Junta Directiva realiza un proceso sistémico que permite evidenciar logros y retos de la gestión del Gerente en cuanto a sus resultados y métodos para obtenerlos (el qué y el cómo), pudiéndose emplear la autoevaluación del Gerente General, la evaluación por parte de la Junta Directiva y la evaluación por parte del equipo directivo de primer nivel; sus resultados se divulgarán en la rendición pública de cuentas y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Este mecanismo será aplicado como mínimo de forma anual”

.

Con esta misiva doy respuesta a usted y al país de la mencionada petición de renuncia.



Cordialmente,



ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ

Gerente General EPM