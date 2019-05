EPM firma convenio para mitigar daños del proyecto Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt firmaron un convenio para la recuperación de la cuenca media y baja del río Cauca tras las contingencias pasadas a causa del proyecto Hidroituango. La vigencia del pacto es de tres años.



La firma del convenio tuvo lugar en el edificio EPM este lunes 27 de mayo y contó con la participación de Brigitte Baptiste, directora del instituto, John Maya Salazar, vicepresidente Ejecutivo de Proyectos e Ingeniería, Ana Milena Joya, gerente Ambiental y Social y Jorge Londoño De la Cuesta, gerente General de la organización.

La iniciativa se sumó a pactos ya concertados con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), las universidades Javeriana, Córdoba, Nacional, Antioquia, la Fundación Humedales, Natura, el Parque Explora y la estación piscícola Santa Cruz.



Cabe recordar que a principios del año se produjo una intensa sequía en el río Cauca debido al cierre de la compuerta uno del proyecto hidroeléctrico, lo cual dejó como resultado que el caudal del río se disminuyera en un 80 por ciento y que 64.758 peces murieran. Por lo tanto, EPM comenzó a buscar aliados para mitigar los daños en el Cauca.



El convenio con el instituto tiene como principal objetivo aunar esfuerzos para el cuidado del río Cauca, además, busca enriquecer el Sistema de Información de Biodiversidad del país a partir de la caracterización de los comportamientos recientes del río Cauca y sus ecosistemas.



“Estamos dando cumplimiento a unos de los aspectos misionales más importantes del instituto que es el de entender el efecto que tienen las grandes transformaciones humanas en el territorio. La sociedad contemporánea lo que hace para producir bienestar es reestructurar los ecosistemas con ciertos niveles de incertidumbre y de capacidad de planeación, ello explica en gran medida muchas de las cosas que han venido asociadas con el proyecto”, afirmó, Brigitte Baptiste, bióloga y directora del instituto.

En cuanto a los cambios en los ecosistemas del río que podría generar el proyecto hidroeléctrico, la académica concluyó que se ha dado una transformación hidrológica, pues se ha producido una laguna en la que circula el agua pero que ha modificado la dinámica de los sedimentos y la movilidad de las especies.



Además, puntualizó que el río debe ser monitoreado en un largo plazo. Tomó como ejemplo el caso de la represa de Itaipú, ubicada en Paraguay y Brasil. Este proyecto, tras 40 años de su construcción, no deja de crear transformaciones en el entorno.

“Los cambios que nosotros causamos son irreversibles, pero no quiere decir que sean negativos, ese es uno de los mitos que se ha creado”, manifestó la bióloga.



Se han identificado cerca de 20 lagunas y 90 ciénagas aguas abajo de Hidroituango, según, John Maya, vicepresidente de Proyectos de EPM. Y se ha concluido en las investigaciones con universidades que hay 20 especies de peces encargadas de poblar el río. Además, en total, se encontraron 160 especies de fauna en el cuerpo hídrico.



“Nos han propuesto sembrar alevinos, eso no se puede hacer de manera simple, sino, después del estudio que se está haciendo porque se generarían muchos más dificultades de las que hoy podríamos tener haciendo esta siembra indiscriminada”, expresó Maya.

Con la firma del convenio las dos entidades concertarán planes de trabajo en cada semestre para garantizar el cumplimiento del pacto. También, se plantearán rutas de investigación para aportar tomar medidas idóneas que contribuyan a la recuperación de las cuencas del río Cauca. Para ello, establecerán distintas áreas de conservación o reserva en el cuerpo hídrico.



Para Londoño De la Cuesta, “cuando uno pone el foco en el cuidado del agua está al tanto de su entorno y, en ese sentido, se mejora la protección de la fauna y de la flora, circundante en esos lugares”.



El gerente aseguró que es necesario analizar y conocer en detalle el río Cauca para atender las contingencias presentadas en el proyecto hidroeléctrico con mayor efectividad.



A raíz de la firma de distintos convenios, EPM pretende integrar conocimientos de instituciones universitarias y entidades ambientales para gestionar proyectos que velen por la protección del Cauca. El Instituto Von Humbolt desarrollará estrategias de cuidado y conservación que ha experimentado en otros cuerpos hídricos del país.



Alrededor de 15 mil millones de pesos se invertirán para investigar la biodiversidad del río Cauca.

¿Lluvia afectará Hidroituango?

El docente universitario, Modesto Portilla, advirtió un posible agravamiento en Hidroituango a causa de la temporada de lluvias y eventuales sismos en la zona. El académico se pronunció frente al proyecto en el III Seminario Internacional ‘Ordenamiento y proyecto territorial: agua y territorio’, coordinado por la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia.



Según un artículo publicado el viernes 24 de mayo en el sitio web de la universidad, el docente recomendó “reforzar el macizo rocoso sobre el que se sostiene la obra, evacuar ordenada, técnica y concertadamente a las comunidades residentes en el cañón del río Cauca, desembalsar la represa, y desmantelar el muro y el vertedero”.



EL TIEMPO consultó con EPM sus percepciones frente a los planteamientos del artículos. Al respecto, Jorge Londoño De la Cuesta, en la firma del convenio, dijo que no conocía dicho comunicado.



“No sé cuándo fue emitido pero todas las actividades que estamos haciendo sobre el macizo rocoso es reforzarlo de acuerdo a las afectaciones que tuvo durante los casi nueve meses que estuvo fluyendo agua en casa de maquinas. No hay factores de riesgo que estén por fuera de los estándares que le aseguren una vida normal a la fauna del río. En cuanto a los efectos de la ola invernal en las condiciones biológicas o ambientales del río Cauca, la información que tenemos es que es estable. Con respecto al buchón de agua, ha estado disminuyendo, no hay que estigmatizarlo”, afirmó el gerente.



