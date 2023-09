Las demoras en los trabajos de modernización de un circuito de acueducto de Envigado, por parte de EPM, tienen a más de 22.837 usuarios de 19 barrios de este municipio sin agua desde la mañana de este domingo, 10 de septiembre.



Lo que sería una labor rutinaria de 20 horas para empalmar una red existente con una nueva se convirtió en una prolongada y compleja misión para restablecer el servicio en la zona céntrica de esta localidad al sur del Valle de Aburrá.

La interrupción no solo ha afectado a los residentes en sus viviendas, sino también a los estudiantes, trabajadores oficiales y comerciantes que no pudieron asistir este lunes a los colegios, oficinas públicas y establecimientos de comercio que tuvieron que cerrar sus puertas.



Para atender la falta de agua, EPM dispuso de varias rutas de carro tanques para abastecer a los usuarios de los barrios Alcalá, Bucarest, El Dorado, El Portal, El Trianón, La Magnolia, La Paz, Las Casitas, Las Vegas, Loma del Barro, Los Naranjos, Mesa, Milán, Vallejuelos, Obrero, Pontevedra, Primavera, San Marcos y zona centro.



A pesar de que se han entregado más de 635.000 litros de agua —incluso hasta altas horas de la noche— los habitantes de Envigado manifiestan su malestar porque los vehículos no son suficientes para atender la alta demanda.

Miles de personas han tenido que salir a las calles para buscar agua. Foto: EPM

🛑A esta hora continuamos realizando los trabajos de modernización en el circuito El Dorado, en Envigado. Trabajamos de forma continua desde el domingo 10 de septiembre para restablecer el servicio de #AcueductoEPM en diferentes sectores de este municipio. Sigue hilo 🧵… pic.twitter.com/DY8hFWQKQh — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 12, 2023

Las razones de la demora

La empresa tenía previsto que el empalme de la red nueva a la red existente iba a tomar, por lo menos, unas 20 horas, es decir, desde las 6 de la mañana del domingo y las 2 de la madrugada de lunes. Pero las fuertes lluvias que se presentaron ese día retrasaron las labores de los contratistas.



A las precipitaciones se sumaron algunas complicaciones técnicas en el lugar donde se adelanta la obra, específicamente, en la red principal de salida del tanque. EPM explicó que el espacio es reducido y que los trabajos se adelantan de forma continua y con el máximo personal disponible —unas 60 personas— para solucionar el problema lo más pronto posible.



"EPM ofrece excusas a la comunidad por todos los inconvenientes que genera esta interrupción de acueducto y reitera su compromiso con un trabajo ininterrumpido para finalizar en el menor tiempo posible estas obras de modernización que son necesarias para el sistema de acueducto del municipio de Envigado", dijo la empresa en un comunicado.

La empresa dispuso de su máxima capacidad para atender la situación. Foto: EPM

Desde muy temprano estamos coordinando con @BomberosEnvi y con otros cuerpos de Bomberos como el de la Estrella para poder llevar más carro tanques a los diferentes barrios. @EPMestamosahi sigue con dificultades para restablecer el servicio. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) September 12, 2023

Suspendieron el pico y placa en Envigado

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, le pidió a EPM dar claridad a los habitantes del municipio sobre el restablecimiento del servicio de agua, toda vez que la empresa había anunciado que para la tarde del lunes se iba a normalizar la situación.



Sin embargo, durante las primeras horas de este martes, 12 de septiembre, no había una fecha y hora definitiva para restablecer el agua en los diferentes barrios afectados.



El mandatario local confirmó que bomberos de Envigado y La Estrella están coordinando la logística para llevar más carro tanques a los diferentes barrios sin agua, ante la alta demanda registrada durante el lunes.



De igual manera, la administración municipal anunció en la mañana de este martes la suspensión de la medida de pico y placa en todo el territorio envigadeño hasta superar la situación por el corte de agua.



MEDELLÍN

