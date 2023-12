EPM: el presente y el futuro de la joya de la corona de Antioquia

Con utilidades históricas cierra el año Empresas Públicas de Medellín (EPM), considerada como la joya de la corona de los antioqueños.



Pese a cuatro años marcados por una polémica por la renuncia de la junta directiva y cuatro gerentes en menos de año y medio, las utilidades pasaron de 2,7 billones de pesos en 2019 a 4,5 billones de pesos en el 2023.

“Estamos entregando una EPM mejor que la que recibimos. La EPM del 2024 es mejor que la del 2020, mucho mejor. Hidroituango colapsado, con riesgo de no terminarse, hoy está funcionando y no se pagaron las multas que tenían que pagarse por no entrar a funcionar a tiempo”, indicó Pablo Felipe Robledo, miembro de la junta directiva de la compañía.



Con 68 años de historia, EPM es la principal empresa 100 por ciento pública del país y la tercera más grande a nivel nacional por ingresos operacionales.



Anualmente, esta le transfiere al Distrito de Medellín, su propietario, el 55 por ciento de sus utilidades, que el próximo año suponen recursos por 2,3 billones de pesos que financiarán programas de inversión social.



Debido a la importancia que tiene para las finanzas de la capital antioqueña y el servicio que presta a 2’790.451 clientes en todo el departamento, el futuro de la empresa es una de las prioridades para el alcalde electo, Federico Gutiérrez, quien desde mediados de noviembre designó al ingeniero Jhon Maya como nuevo gerente general del grupo.

John Maya, gerente de EPM Foto: Jaiver Nieto

En los últimos cuatros años, EPM se convirtió en el caballito de batalla de la gestión de Quintero en su paso por la Alcaldía de Medellín. Su logro más destacable fue alcanzar la puesta en marcha de las cuatro primeras turbinas de Hidroituango, según los compromisos adquiridos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que hoy le permiten mostrar utilidades históricas.



Quintero llegó a generar una disrupción en una junta directiva que llevaba varios años y esto no cayó muy bien en la empresa.



“En la parte técnica se sacaron a muchas personas que tenían la experiencia y se introdujeron otras que no la tenían”, expresó Guillermo Maya, profesor de Economía de la Universidad Nacional, sede Medellín, quien agregó que la junta directiva nombrada por el exalcalde en agosto de 2020 se ‘acomodó a los designios del mandatario’.



El gerente de EPM, Jorge Carrillo, le dijo a EL TIEMPO que los buenos indicadores se deben a planes de austeridad, crecimiento en el número de clientes y generación de energía con Hidroituango.



Y agregó que “las relaciones de la alcaldía con EPM se dieron de manera normal y natural, las decisiones fueron técnicas y no todas las iniciativas de Quintero tuvieron el visto bueno de la junta directiva”.

¿Nueva junta directiva?

Para el electo alcalde, Federico Gutiérrez, en EPM “hay que recuperar el rigor técnico” porque a la empresa “la politizaron” durante la administración de Daniel Quintero.



Por ello, el nuevo mandatario anunció —además del nuevo gerente— la conformación de una nueva junta directiva que sirva para “devolver la confianza en la compañía”.



Para el 2024, la empresa prevé un presupuesto de 28,8 billones de pesos, de los cuales 4,2 billones de pesos se destinarán a inversiones en infraestructura como la culminación de obras civiles de Hidroituango (1,7 billones de pesos), el parque solar fotovoltaico Tepuy, las iniciativas de hidrógeno y movilidad eléctrica y la modernización de redes de los servicios de agua, energía y gas.



Para Alejandro Lucio, experto en Regulación de mercados energéticos y financieros y director de Óptima Consultores, los buenos resultados financieros de EPM se explican, en buena medida, por la regulación de precios en el sector de los servicios públicos. “Esta planta comienza a operar en un momento en el que el precio de energía está en máximos históricos y se va a mantener en el próximo año”, señala.

Obras en la central Hidroituango Foto: EPM

A eso se suma que el mercado núcleo de la empresa es Antioquia, donde se distingue una favorable cultura de pago en los servicios públicos por parte de los usuarios.



Entre las preocupaciones sobre la salud financiera de todo el Grupo EPM aparecen algunas dudas, principalmente, en subsidiarias como Afinia y Tigo-UNE, que recibirán importantes aportes vía capitalización de la empresa matriz.

En los últimos tres meses —en septiembre y diciembre—, la junta directiva de EPM aprobó girar recursos a Afinia hasta por 600.000 millones de pesos para continuar con el plan de inversión de la empresa en cinco departamentos y 134 municipios de la Costa Atlántica.



En octubre, EPM llegó a un acuerdo con Millicom —tras un año de polémica por la negativa de vender las acciones de Tigo-UNE y la delicada crisis que enfrentó la firma de telecomunicaciones— para capitalizar de manera conjunta a la multinacional por 300.000 millones de pesos cada una.



Aunque el giro de recursos menguó los aprietos financieros de Tigo-UNE, el acuerdo trazó la ruta para que EPM vuelva a tener una opción de venta para recuperar los recursos invertidos. Además, amplió la famosa cláusula de protección al patrimonio público que le permitirá a la empresa adelantar ese proceso en condiciones favorables.



La decisión la deberá tomar el gerente Maya y la junta directiva en los primeros años de la administración de Federico Gutiérrez.



