‘Seguimos buscando un consenso sobre Hidroituango’

EPM ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció la recuperación de 9,9 billones de pesos del proyecto Hidroituango y la posterior renuncia de la junta directiva, la cual ya tiene nuevos miembros.



Al gerente Álvaro Guillermo Rendón le ha tocado remar en olas de críticas y crisis corporativa.

Él le responde a EL TIEMPO sobre algunos temas coyunturales.

El alcalde le pidió a la nueva junta que estudie si se recuperan 9,9 billones de pesos que requirió la construcción de Hidroituango, ¿cómo se va estructurar esto?

No solamente atendiendo sino que es también responsabilidad de la administración entregar a la nueva junta un hecho que está de notoriedad pública hoy y es nuestro deseo de convocar una conciliación y lo he dicho en todos los escenarios: conciliar es dialogar. Como es un tema contencioso, esa parte no se revisa, se revisará cuando llegue su momento sino tiene frutos esa conciliación o no se llegara a un acuerdo y ya vendría esa parte contenciosa y litigiosa. Ahí es donde debe prepararse la junta para tomar una decisión.



Pero los mayores esfuerzos de la organización se van a hacer en el marco de la conciliación, aquí no se está señalando a nadie en particular, nosotros estamos en una intensión amable con todas las partes porque también, como lo ha dicho a todos los medios y al país, no es una opción es una obligación. Nosotros teníamos un tiempo límite para interponer una acción sino caducaba y si caducaba quería decir que la organización asumía plenamente toda la responsabilidad y hay de por medio unos órganos de control que tienen unas observaciones en ese marco de responsabilidad y nosotros teníamos que ser consecuentes y actuar.



La JEP pidió recientemente los documentos de traslado de los restos óseos de la zonas inundadas por el proyecto, ¿en qué va eso? ¿ya se entregó el documento?

Esa fue una decisión reciente que le dieron al grupo EPM que hiciera un traslado de esa información de la Fiscalía a la JEP. Esa información se entregó y hoy está soportando la investigación que adelantan. Para esta investigación, la organización reaccionó poniendo personas expertas en el manejo de este tipo de casos que son sensibles pero que con su experiencia vamos a conseguir plantear la defensa del proyecto porque ya es de interés nacional y tuvo momentos en que esos temas debían interceder por la Fiscalía.

El proyecto Hidroituango ha tenido muchos altibajos. Foto: Archivo/EFE

Cuando empezó esta crisis con la renuncia de la junta, el sindicato (Sinpro) estuvo pidiendo su renuncia, ¿qué le responde?

Yo tengo que respetar esas decisiones que salen de los grupos importantes del a organización porque los sindicatos agrupan al 99,6% de la población y soy el primer defensor de esa cultura sindical porque lo que finalmente refleja es una cultura del autocontrol y el país sabe que yo fui y auditor general de la República, y siempre pensé que el autocontrol es la salida a los problemas, a la corrupción, a la ilegalidad, entonces me represento plenamente en la cultura que está sembrada en la organización. Si ellos hacen un reparo tengo que salir rápidamente como funcionario a explicarlo, es mi deber. Por su puesto que si hoy conduce a una renuncia los tendré que oír en la sustentación que tienen de ello. Pero todo mi accionar está plenamente explicado ante ellos mismos y la organización recibe permanentemente diálogo conmigo, les explico hasta el último detalle. Puede haber algún reparo puntual pero yo no lo veo, estoy aplicado 20 horas con un equipo que el país le reconoce enormes capacidades.



El segundo cuestionamiento que hace el sindicato es una denuncia de una inversión millonaria (3 mil millones de pesos) en su oficina personal en la que incluso habría un gimnasio, ¿eso es cierto?

Tengo un cuidado por el manejo del recurso público (...) Entonces, no puede aparecer ahora que comparto este principio, ahora lo haga diferente, lo que pasó aquí al interior de la oficina mía personal me llena de estupor porque son los mismos muebles que recibí y que están en el inventario: dos equipos de gimnasio que los tomé del gimnasio de la organización porque está cerrado por el covid y yo trabajo 20 horas diarias, y creo que es necesario por la salud mía que tenga un rato para cuidar la salud y las 4 -5 matas que están aquí son del vivero de EPM que están dispuestas para el ornato de la organización y la ciudad y hay unas cortinas que son compradas con mis propios recursos, incluso los cuadros.

El gerente espera que la nueva junta saque adelante los proyectos estratégicos de EPM. Foto: Esneyder Gutiérrez

Un tema que pregunta mucho la ciudadanía y es el aumento en la tarifa de los servicios públicos, están muy caros...

Esto es una consecuencia de la concentración de las personas en sus casas por el aislamiento. Obviamente eso lleva a generar un mayor consumo pero también tengo que decirles que hubo una respuesta contundente de la organización al financiar estos servicios a 36 meses. Somos conscientes de que esto impacta el bolsillo de las personas, incluso las que tienen bajo recursos y que no tienen cómo responder pero nosotros tenemos muchas modalidades para poder rodearlos.



Finalicemos con un tema amable, la ciudad se ha distinguido por el alumbrado navideño y por esta época siempre arranca el plan, ¿qué nos puede adelantar sobre esto?

Que va a ser un alumbrado que va a compensar todo este tiempo de encierro de las personas, vamos a tener una ciudad engalanada como era en otros tiempos. Toda la ciudad, el corredor del río Medellín y no podemos revelar los detalles del diseño pero en todo caso es una ciudad luz y estará dispuesta para que todos salgamos a disfrutar con las familias, ojalá para entonces tengamos superados el virus y venga una vacuna, un fármaco, pero sino la normalidad está decretada en la ciudad y tenemos que aprender a convivir con lo que se llama inmunidad de rebaño y es que todos asumamos nuestro cuidado de salud.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

EN TWITTER: @davidcalle1