Filtraciones en Hidroituango no son por errores constructivos: EPM

John Maya Salazar, gerente general encargado de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se refirió al aumento de las filtraciones de agua en uno de los túneles de Hidroituango, luego de que este martes se difundiera un grupo de imágenes inéditas que mostraban a un angustiado grupo de trabajadores evacuando el proyecto mientras el agua brotaba de las paredes.

El gerente Maya ratificó la versión inicial de la empresa y sostuvo que las filtraciones no se presentaron por errores en la construcción, sino por la apertura fortuita de un espacio entre el revestimiento de los túneles y la roca.



“En el revestimiento hay zonas que quedan muy irregulares, no hay un sellamiento total. El túnel ya tenía infiltraciones antes del sábado, de un caudal de 150 litros por segundo, algo normal en esta clase de proyectos. En aras de resolver eso se estaban haciendo unas perforaciones que provocaron que el caudal aumentara a 250 litros por segundo”, dijo el gerente encargado.

Maya agregó que si se comparaba el caudal de las filtraciones, con la capacidad del túnel, la cantidad no era muy grande y aseguró que ya se avanza en una tercera ampliación del pretapón de ese túnel, que en dos semanas tendría una longitud final de 8 metros.

La filtración fue canalizada por los trabajadores, que avanzan en los trabajos para ampliar el pretapón. Foto: Cortesía Empresas Públicas de Medellín

Oswaldo Ordóñez, geólogo y docente de la Universidad Nacional sede Medellín conocedor del proyecto hidroeléctrico, opinó que las filtraciones daban cuenta de errores constructivos, ya que los tapones son diseñados para contener el paso del agua, por lo que no tuvo que presentarse la situación (Leer: ¿Qué son las filtraciones en Hidroituango y cuáles son sus riesgos?).



El experto agregó que de no ser por la existencia de una compuerta auxiliar construida metros después del tapón, la presión del agua pudo hacer ceder la estructura e inundar de nuevo la casa de máquinas. Esto teniendo en cuenta que la compuerta principal del túnel aún está en construcción. EPM calcula que para septiembre de este año la construcción de esa compuerta esté terminada.



En uno de los videos difundidos este martes, publicado por la periodista Claudia Julieta Duque, logra verse a un grupo de al menos 30 trabajadores atrapados en la zona esperando la llegada de un transporte que los saque de la montaña.

“No tenemos canasta, no tenemos forma de evacuar y el tapón 4 está reventándose”, dice en la grabación uno de los trabajadores, mientras se escucha de fondo el agua filtrada fluyendo por el túnel.



Aunque el gerente Maya Salazar aseguró no tener conocimiento de aquel video, un periodista le aproximó enfrente de las cámaras un celular donde se reproducía en pantalla completa.



“Con todos los trabajadores se han hecho los simulacros de evacuación y cada uno sabe cuál es el protocolo. Casualmente esta semana hicimos uno, pero si hay cosas por mejorar las vamos a hacer”, prometió el gerente encargado.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN