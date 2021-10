Aún con prórroga de contrato, EPM abrirá licitación por Hidroituango

Tras la reunión entre EPM y el consorcio CCC Ituango para definir una eventual cesión del contrato o prórroga del mismo para la construcción de Hidroituango, el gerente de la empresa de servicios públicos, Jorge Andrés Carrillo, contó las conclusiones del encuentro.



De acuerdo con Carrillo, el consorcio les indicó que, por su parte, no es posible conseguir cesionarios para terminar la obra ni actualmente ni al mediano plazo.



Asimismo, se llegó a un punto en común, que es sobre la importancia de la terminación de la obra y hay un principio de prórroga del contrato, el cual termina el próximo 31 de diciembre.



"No hay un acuerdo definitivo, pero estamos explorando opciones para llegar a un punto en común, que es ese en el que EPM hasta cuándo es óptimo la continuidad del contratista y hasta cuando ellos consideran que estarían", explicó Carrillo.



Se espera que en una semana haya otro encuentro para finiquitar si se llega a un acuerdo.



A pesar de esta reunión, Carrillo aclaró que la continuidad de los contratistas no va atado a la licitación para un nuevo constructor.



"Yo veo un acuerdo factible, pero esto es un plan B en caso de que haya un fallo definitivo, que consideramos altamente probable la confirmación", dijo Carrillo.



Por su parte, William Giraldo, vicepresidente proyectos de Generación EPM, indicó que este plan B no es algo nuevo, sino que es algo en lo se viene trabajando desde octubre del 2020.



"Identificamos 46 empresas potenciales, entre nacionales y extranjeras, que podrían cumplir con los requisitos para continuar con la obra de ser necesario. De esas se hizo una depuración y quedaron ocho, de las cuales siete que ya visitaron el proyecto. Una de esas comunicó por escrito su interés en participar", dijo Giraldo.



Sin embargo EPM aclaró que la licitación será abierta para cualquier consorcio interesado y, aunque se espera que esta se abriera esta semana, se dará una espera de una semana más.



Las diferencias entre EPM y los contratistas viene desde septiembre debido al fallo con responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones en primera instancia proferido por la Contraloría General contra 26 personas naturales y jurídicas entre las que están los consorcios que construyen Hidroituango.



Entre estos, Conconcreto y Coninsa Ramón H se encuentran en procesos de reorganización.



Desde entonces ha comenzado un 'tira y afloje' entre Daniel Quintero (presidente de la Junta Directiva de EPM) y los contratistas sobre el futuro de la megaobra.



El mandatario ha insistido en la importancia de cambiar los contratistas para no afectar la obra, pero algunos sectores, como la academia, señala que un cambio de contratistas podría ser perjudicial, pues habría demora en los trabajos.



MEDELLÍN