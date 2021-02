'Trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango': Quintero

“Trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango”, con esa expresión el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó por qué el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, fue declarado insubsistente.



De acuerdo con el mandatario, a finales del año pasado se firmó una adenda (sanciones en forma de dinero) para que la empresa Camargo Correa no respondiera como empresa ante la demanda que interpuso EPM por el caso de Hidroituango sino que lo hiciera una subsidiaria con poca capacidad de dinero.



Quintero dijo que con esto se buscaba que “no respondiera Camargo Correa sino que respondiera otra chiquitica y hacen otro movimiento societario y eliminan esa empresa de la legislación colombiana y dejan solo viva una chiquita en Brasil, con esto lograban que no fuera la justicia colombiana sino que se fuera a tribunales internacionales. Entonces había dos propósitos, que respondiera uno más chiquito que no tuviera con qué responder y al mismo tiempo sacarlo de la jurisdicción colombiana”.



En otras palabras, con este movimiento que hizo el gerente, si EPM ganara la demanda por 9,9 billones de pesos, habría consecuencias para recuperar el dinero que se busca porque ya no estaría la matriz principal de Camargo Correa en el país.



“Ahí se cometió un error firmándose una adenda que se firmó con quien no debe ser y eso puso en riesgo. Se está corrigiendo, ojalá se corrija pero lo que sí está claro es que esos errores no se pueden cometer”, agregó Quintero.



He dado algunas recomendaciones a gerente encargada de EPM: Trabaje para llevar acueducto y alcantarillado a acada ciudadano, cree estrategias para mejorar tarifas, avance en Hidroituango sin ceder un centímetro a quienes deban responder por daños, no deje politizar la empresa. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 2, 2021

Tras una evaluación de desempeño al gerente (ya hoy exgerente), según Quintero la junta directiva hizo una recomendación de que hiciera una renuncia voluntaria, pero dado que no fue posible, fue necesario declarar la insubsistencia que hoy ya tiene por fuera a Rendón del cargo.



El mandatario también se refirió a la gerente encargada, Mónica Ruiz Arbeláez, nombrada la misma noche del lunes pasado cuando se declaró insubsistente a Rendón.



“Es una mujer con 26 años de experiencia en la empresa, muy bien recibida incluso por los sindicatos, yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar, que las empresas y las instituciones no son las personas sino que son las instituciones y hoy hay una tranquilidad en los mercados financieros”, dijo.



