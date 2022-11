En medio de la expectativa que hay en el país por el inicio de operaciones de Hidroituango y la preocupación de las comunidades aguas abajo el proyecto por el anuncio de evacuación, EPM confirmó un importante hito en el desarrollo del proyecto.



Su gerente general, Jorge Carrillo, confirmó que este lunes, 14 de noviembre se inicio la conducción de agua del embalse hasta la primera unidad de generación. "Una cosa era llenar el tubo, que esa prueba salió bien y la segunda es empezar los giros a una velocidad controlada, también se hicieron y vamos bien", informó Carrillo tras un debate de control político en la comisión quinta de la Cámara de Representantes.

Esto quiere decir que ya iniciaron las pruebas con aguas dinámicas en la primera unidad y se espera que la segunda llegue a este punto en cinco días. El gerente reiteró, además, que el proyecto está listo para iniciar operaciones y que, en caso de no hubiese evacuación, se podría encender el próximo 20 de noviembre.



"Si nos acogiéramos al protocolo de pruebas seguras que siempre hemos tenido, sin hacer una evacuación preventiva, lo más probable es que entraramos el 20 la primera unidad y cinco días después la segunda. Pero esa no es la realidad, hay un acto administrativo de la UNGRD que nos insta a hacer una evacuación preventiva", señaló Carrilo.

Avances Hidroituango 14 de noviembre:

Encendido seguro.



1- Apertura de valvula y liberación de giro de unidad 1. Con apertura de distribuidor al 1,8% alcanzando una velocidad de 6 rpm. Finalizan pruebas para calibrar holguras entre guías de aire y ventiladores del generador. pic.twitter.com/j3M3PxAbI2 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 15, 2022

El gerente fue enfático en señalar que el proceso ahora depende, no solo de EPM, sino también de entidades del orden nacional y departamental, Fuerza Pública, Cruz Roja, organismos de control y la misma comunidad.



"No puedo asegurar que la preparación vaya a estar lista cuando nosotros en el proyecto estemos listos. Por eso se pidió plazo a la Creg para permitir esa articulación, que es lo que le corresponde hacer al proyecto y al Estado, en aras de que el proyecto entre seguro sin afecta a ninguna comunidad", apuntó el gerente Carrillo.

Panorámica reciente del proyecto, que inició pruebas con aguas dinámicas. Foto: Empresas Públicas de Medellín

Precisamente, en los últimos días se conoció una carta que envió EPM a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la que pide modificar la fecha de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto.



"Si bien el cronograma de construcción y montajes de la obra avanza sin retrasos, es importante informarla que EPM ha recibido nuevos requerimientos de diferentes autoridades que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades adicionales que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no le es imputable", se lee en el documento.



Entre los requerimientos que diferentes entidades le han enviado a la empresa y que se mencionan en la carta están la resolución de la UNGRD sobre la recomendación de evacuación, el oficio de la ANLA en el que pide actualizar el Plan de Contingencia y oficio de la Procuraduría General de la Nación.



"Solicitamos que se amplíe la fecha límite (30 de noviembre) de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto que cubren las obligaciones de energía firme, por el tiempo necesario para atender esos nuevos requerimientos fijados por las autoridades mencionadas", agrega la empresa.



En la mañana de este martes, 15 de noviembre, se realizó un simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, aguas abajo de Hidroituango. A pesar de que estaban convocadas unas 3.500 personas, solo participaron 500, informaron las autoridades.



Miembros de la comunidad expresaron su preocupación frente a los movimientos y pruebas que se adelantaban en la obra mientras se hacia el simulacro. Para el miércoles, 16 de noviembre, se tiene previsto un consejo departamental de gestión del riesgo para analizar los requerimientos de la evacuación en las comunidades aguas abajo del proyecto.



