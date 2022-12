Por medio de un comunicado a la opinión pública Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que la entidad está atendiendo un incidente de ciberseguridad, por lo que sus trabajadores de planta fueron enviados a trabajar desde sus casas.



Se trata de unas 4.000 personas que laboran en el Edificio de EPM entre funcionarios y contratistas.

"Esta situación no tiene afectación en la adecuada prestación de los servicios públicos de energía, agua y gas", dice la comunicación.



(Le recomendamos leer: Medellín: buscan apoyo para que los silleteros sean patrimonio de la humanidad)



Ante esta situación y como medida preventiva, las oficinas de atención al cliente y los canales virtuales de atención no se encuentran en servicio.



La empresa de servicios público estará informando cuando estos estén habilitados nuevamente.



(Puede leer: Cadáver de anciana fue hallado 4 días después de la muerte; vecinos alertaron)



EL TIEMPO consultó con la empresa si esto acarrea riesgos para la información que la compañía tiene de cada uno de sus usuario, pero no dieron claridad sobre el particular.



MEDELLÍN