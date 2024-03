EPM anuncia nuevos cortes de agua en Medellín por el bajo nivel de los embalses

EPM anunció que habrá nuevas interrupciones en el servicio de acueducto en Medellín debido a las afectaciones por el fenómeno de El Niño.

Según la empresa, no se dieron las lluvias proyectadas para la segunda mitad de marzo lo que ha repercutido en el bajo nivel del embalse Piedras Blancas, que reportó un 31.4% de su capacidad de almacenamiento este domingo 24 de marzo.

Así las cosas, EPM anunció que "será necesario ampliar el esquema de interrupciones de acueducto por fenómeno de El Niño, que durante las últimas semanas solo estaba impactando al municipio de Barbosa y a tres barrios de Medellín, lo que equivalía a menos del 1% del total de sus usuarios".

Las interrupciones se realizarán hasta el domingo 31 de marzo en los siguientes horarios y sectores del municipio de Barbosa y el Distrito de Medellín:

Barbosa

30 de Mayo; Aguas Calientes; Barrios de Jesús; Buenos Aires; Centro; El Portón; El Progreso; Las Orquídeas; Leticia; Pepe Sierra1; Pepe Sierra 2; Robles; Santa Mónica; Santiago de Los Caballeros.

Medellín

Sector La Montaña: Versalles No. 2 (Sta. Elena); La Cruz (Sta. Elena); Oriente (Sta. Elena); Versalles No. 1; El Raizal; Carpinelo (Sta. Elena); San José La Cima No. 1 S.E.; La Avanzada (Sta. Elena); María Cano-Carambolas S.E.; San José La Cima No. 2 S.E.; La Salle; El Compromiso (Sta. Elena); La Esperanza No. 2 (Sta. Elena); Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II - Mirador.

Sector La Honda: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II - Mirador.

Villa Hermosa: Enciso; Villa Hermosa; San Miguel; La Ladera; Manrique Oriental; La Mansión; Batallón Girardot; Manrique Central No. 2; El Pomar; Campo Valdes No. 2; Los Mangos; Las Granjas (Medellín); El Raizal; Santa Inés; Manrique Central No. 1.

Circuito Versalles: Villa Hermosa; Manrique Oriental; El Raizal; Santa Inés; La Salle; Versalles No. 1; San José La Cima No. 2 S.E.; Las Granjas (Medellín); Oriente (Sta. Elena).

EPM informó que entregará agua potable a través de carrotanques en todos los sectores impactados durante las interrupciones.

"La ampliación del esquema de interrupciones por fenómeno de El Niño ya alcanza a 54.245 usuarios, lo que equivale a casi el 4% del total de usuarios del sistema de acueducto de EPM, por ello es fundamental que todos los usuarios del Valle de Aburrá y Rionegro usen responsablemente el agua potable", manifestó EPM.