El próximo domingo, 21 de mayo, más de 600.000 habitantes de cinco comunas del occidente de Medellín y dos barrios de Itagüí no contarán con el servicio de agua durante 14 horas, en promedio, debido a la interrupción programada por Empresas Públicas de Medellín.



La empresa adelantará trabajos de mantenimiento en el sistema de acueducto que consisten en un cambio de válvula en la glorieta Santa Gema —en la carrera 80 con avenida 33— y el empalme de una nueva conducción, que se instaló entre agosto de 2022 y mayo de 2023, que alimentará el tanque de La América.

Para realizar la intervención es necesario interrumpir el servicio de agua, de manera escalonada, para 170.274 usuario que incluyen clientes residenciales y no residenciales.



El corte se realizará entre las 6 de la mañana del domingo y las 4 de la mañana del lunes siguiente, en las comunas de Laureles, San Javier, La América, Belén y Guayabal.



"Es importante tener en cuenta que las interrupciones no son generalizadas por barrio, por ello es indispensable que, aunque el barrio aparezca en el listado cada usuario consulte previamente si su instalación tendrá o no interrupción del servicio de acueducto y en qué horario", informó EPM a través de un comunicado.



La consulta se puede realizar a través de la página www.epm.com.co, la línea de atención 604 444 4115 y el contacto digital 'Ema' a través del WhatsApp 302 3000 115.



La empresa dispondrá de 15 carrotanques que suministrarán agua potable en 15 rutas y cinco zonas. Además, se instalarán tanques fijos con agua, con capacidades de 2.000 litros, en sitios estratégicos para personas con movilidad reducida.

Hay puntos fijos de recolección de agua, informó la empresa Foto: EPM

Estos serán los barrios sin agua

Circuito El Rincón - Medellín



Tendrá interrupción entre las 6 de la mañana del domingo, 21 de mayo, y las 2 de la mañana del lunes, 22 de mayo.



Incluye los barrios El Rincón, La Colina y Hondonada.



Circuito Corazón Alto - Medellín



Estará sin agua entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche del domingo, 21 de mayo.



Incluye los barrios El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las

Independencias, El Salado, Eduardo Santos (San Cristóbal), Antonio Nariño y Veinte de Julio.



Circuito El Rodeo - Medellín e Itagüí.



Tendrá interrupción entre las 8 de la mañana del domingo, 21 de mayo, y las 2 de la mañana del lunes, 22 de mayo.



Incluye los barrios El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La

Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II, en Medellín, y Colinas del Sur y Santa María No.3., en Itagüí.



Circuitos Altavista Sur y Centro - Medellín



No tendrá servicio de acueducto entre las 10 de la mañana del domingo, 21 de mayo, y las 4 de la mañana del lunes, 22 de mayo.



Incluye los barrios: : Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La

Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

La empresa dispondrá de carrotanques para el suministro del servicio de agua. Foto: EPM

Circuito Corazón - Medellín



Tendrá interrupción entre las 10 de la mañana del domingo, 21 de mayo, y las cero horas del lunes, 22 de mayo.



Incluye los barrios: Betania, El Corazón, Belencito, Nuevos

Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.



Circuito La América - Medellín



No habrá servicio de agua entre las 12 del medio día del domingo, 22 de mayo, y las cero horas del lunes, 22 de mayo.



Incluye los barrios Santa Rosa de Lima, Calasanz Parte Alta, Campo

Alegre, La América, La Pradera, Los Alcázares, Santa Lucía, La Floresta, El Velódromo, Lorena, La Castellana, Laureles, Las Acacias, Simón Bolívar, El Nogal-Los Almendros, Miravalle, Belén, Nueva Villa de Aburrá, Los Pinos, El Danubio, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, Santa Teresita, San Javier No.1, Veinte de Julio y San Javier No.2.



Circuitos Belencito y Ana Díaz - Medellín



Estarán sin agua el domingo, 22 de mayo, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche.



Incluye los barrios : Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra,

Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.



