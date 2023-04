EPM informó que esta semana habrá interrupción del servicio de acueducto en varias zonas de Medellín, Itagüí y La Estrella.



Esto, para realizar el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, como lo exige la normatividad.

El primer corte de agua programado será entre las 10 p. m. de este lunes 17 de abril y las 4 a. m. del martes 18 de abril.



En el municipio de La Estrella irá de la calle 87 sur hasta calle 76 sur entre carrera 50 y carrera 65 y de la calle 76 sur hasta calle 75 sur entre carrera 60 y carrera 62A. Esto afecta a los barrios Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas, Caquetá, Ancón San Martín, Camilo Torres, El Dorado, Primavera, San Cayetano, Escobar, San Vicente, Zona Industrial, San Agustín y Monterrey.



(Lo invitamos a leer: Hay indignación en Medellín por aparición de un nuevo video sexual en el Metro)



En Itagüí impactará a los barrios Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril y Santa Catalina.



En el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, el corte será de la calle 58AA sur hasta calle 43 sur entre carrera 54F y carrera 65 y de la calle 43 sur hasta la calle 36 sur entre carrera 63 y carrera 55D.



Todo este corte incluye 41.336 usuarios de estos barrios y sectores.



(Lo invitamos a leer: EPM entregó transferencias por operación de Hidroituango a 155 municipios)

El martes 18 y miércoles 19 de abril

La interrupción será entre las 9 p. m. del martes 18 de abril y las 3 a. m. del miércoles 19 de abril en Medellín afecta a 2.167 usuarios de estos sectores del corregimiento de San Cristóbal de Medellín: Monteclaro, Pajarito y Nazareth.



Ese mismo miércoles, de 10 a. m. a 4 p. m. el corte será para 9.153 usuarios de estos sectores de Medellín: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No.2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No.2.



En ese mismo horario, se afectará el servicio para 2.889 usuarios de los sectores Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II.



(Lea también: ¿Le pueden negar el uso del Atanasio al Atlético Nacional? Esto dice el contrato)



"El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad", informó EPM.



Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 o en Twitter: @epmestamosahi.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO