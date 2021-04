Renunció Alejandro Calderón, quien había sido nombrado gerente de EPM

Después de la polémica que desató el nombramiento de Alejandro Calderón Chatet como nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), este lunes en la noche el alcalde Daniel Quintero informó que este presentó su carta de renuncia.





(Además: Uribismo celebra la renuncia del gerente de EPM)

Desde el nombramiento de Calderón en el cargo, algunos medios de comunicación, así como miembros de la oposición, denunciaron presuntas irregularidades en los estudios cursados en el exterior del entonces nuevo gerente de la compañía.



No obstante, tanto Quintero como Calderón y EPM habían salido en defensa del gerente que, según dijo el alcalde, fue elegido a través de una empresa cazatalentos.



(En contexto: El escándalo por los supuestos títulos del nuevo gerente de EPM)



Pero en la noche de este 12 de abril se conoció la renuncia. El mismo alcalde Quintero compartió la noticia en su cuenta de Twitter.



El mandatario publicó una fotografía con la carta de renuncia de Calderón: "Lamentablemente quiero informarle que después de una sincera conversación con mi familia y, teniendo en cuenta los hechos que hemos vivido, en los que hemos tenido que enfrentar todo tipo de ataques a los que he respondido con altura, y que reconozco están asociados a altos niveles de polarización política que vive la ciudad, he tomado la decisión de no asumir el cargo", se lee en el documento, dirigido al alcalde, y con fecha del 12 de abril.

Quintero, por su parte, lamentó la situación y aseguró que Calderón “recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM”.



La polémica por el nombramiento de Calderón desató una nueva tormenta política en Medellín por cuenta de EPM. Tanto sectores del Centro Democrático –liderados por el expresidente Álvaro Uribe– como algunos políticos de izquierda habían pedido la renuncia del gerente, pues consideraban que había mentido en su hoja de vida, específicamente sobre unos posgrados en el exterior.

En la rueda de prensa de este lunes, el entonces gerente dijo sobre los dos títulos cuestionados, uno es un máster y el otro una maestría, que el primero está en proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación y el segundo cuenta aún con el tiempo para hacer este trámite (2 años, contando desde noviembre).

(Le sugerimos: Uribismo e izquierda, unidos en críticas a gerente de EPM)



"Mi vida profesional siempre ha sido correcta, transparente y dentro del marco de la ley", manifestó el saliente gerente.



Pero todo indica que la polémica no ha terminado. Así lo dejó en evidencia el concejal Alfredo Ramos, del Centro Democrático, para quien detrás de esta renuncia también hay irregularidades.



"El señor Alejandro Calderón sale de EPM por mentiroso, porque Medellín es una ciudad que no se deja engañar. Ojo con esto: en la carta dice que “no asume el cargo”, cuando ya se había posesionado. ¿Qué mas traman con esa nueva mentira?", escribió en su cuenta de Twitter.

