Una orquídea violeta, ubicada en la parte frontal izquierda del 'anda' -que es la base sobre la que se ponen las imágenes-, recordó la memoria de Rafael Velásquez, quien falleció en Envigado el 16 de mayo de 2021 a sus 70 años.



Un cáncer le impidió volver a montar sobre sus hombros el paso de ‘Jesús carga con la cruz’, que durante 47 años y junto con un grupo de amigos, llevó por las calles de su municipio cada Viernes Santo en la procesión del Viacrucis, una tradición de la Parroquia Santa Gertrudis, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación mediante la Ley 1812 de 2016.

Con esta orquídea, los compañeros de Rafael Velásquez le rindieron homenaje. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar

Era 1972 cuando el joven Velásquez empezó a participar activamente de la Semana Santa en Santa Gertrudis y con sus amigos fundó el grupo que, a pesar de los años y las generaciones, aún se mantiene activo.



La imagen de la segunda estación fue diseñada por el párroco de la época, Julio Jaramillo, y elaborada en yeso y madera por el escultor local, Pablo Estrada.



“Para él, ser carguero no solo era un motivo de alegría, sino un compromiso de fe que llevó adelante hasta el momento en que sus menguadas fuerzas se lo permitieron. Con su grupo de amigos se reunía con antelación para poner todo a punto, organizar las esculturas, las andas y buscar los claveles rojos que daban el toque solemne”, escribió su hijo, Juan Fernando Velásquez, en un reciente homenaje.



Ahora que no está, esa mañana soleada -la segunda del triduo pascual- le correspondió justamente a Juan Fernando heredar su legado y continuar con la tradición familiar.

A sus 41 años, este músico de profesión, de sonrisa amplia y buen trato retomó la labor que había iniciado en su adolescencia, cuando fue ‘burro’ y ‘espiguero’ e intentó cargar el paso.



Luego de estudiar, ganarse una beca y vivir varios años en el exterior, estaba entusiasmado y orgulloso de ocupar el puesto de padre.



“Su legado sigue entre nosotros. Su amor, su entrega y el compromiso con la fe siguen siendo una impronta que con su ejemplo de vida nos transmitió”, señaló el hijo.



Vestidos de traje, camisa blanca y corbata morada, Velásquez y sus 15 compañeros -que también heredaron de sus familias la tradición- caminaron por las calles de este municipio al Sur del Valle de Aburrá con la imagen a cuestas por cuatro horas.



“Es un sacrificio que se le ofrece a Dios”, lo describió Ronald Restrepo, compañero de Velásquez y uno de los más jóvenes del grupo. Cuando estaba en grado 11 un tío lo invitó a cargar y desde entonces lleva casi 10 años haciéndolo junto a tres amigos del colegio.



Debajo de ese mismo paso, como espiguero, estaba Simón, de 13 años. Con los cachetes colorados y algo ajetreado explicó que su función allí era sencilla: poner uno de palos que sostiene el anda durante las paradas.



“Hay que ser muy preciso”, respondió, y dijo que le encantaba la Semana Santa y

no veía la hora de que llegara su turno para empezar a cargar. También para él se trata de una herencia que recibirá de su familia.

Grupo del paso 'Jesús carga con la cruz' que recorrió las calles de Envigado, el pasado viernes santo, en el viacrucis. Foto: Sebastián Carvajal Bolìvar

***

Para los legisladores que impulsaron que la semana mayor de la Parroquia Santa Gertrudis de Envigado fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, esta celebración: “Involucra la participación de la comunidad en diferentes actos culturales, artísticos, musicales, entre otros, que tienen lugar, no solo en las iglesias, sino en diferentes espacios de la ciudad”.



Fundada en 1776, con la llegada del párroco Cristóbal de Restrepo y Vélez, este templo se convirtió rápidamente en un centro religioso y cultural de la vida envigadeña.

La semana santa convoca a locales y foráneos que con fervor y devoción participan de las celebraciones. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar

El historiador y magister en Urbanismo, Carlos Gaviria, explica que es innegable el papel de la parroquia la formación de la ciudad: “Fue la primera que impulsó una institución educativa, después de misa se hacían afuera los mercados y el parque se convirtió en un punto de encuentro económico y social. Puso en el mapa al sitio de Envigado”.



Además, trajo consigo la celebración de la Semana Santa, que se configuró como una de las más antiguas y conservadas del Valle de Aburrá. “Le sirve al fervor y espiritualidad de los ritos católicos, pero también de sustrato cultural, al ser una costumbre que comienza a hacer parte de la vida municipal y de reconocimiento como envigadeños”, explicó el historiador.

El paso de la oración en el huerto es uno de los que sale el jueves santo en la noche. Foto: Sebastián Carvajal Bolìvar

Y es que, con la llegada de imaginería extranjera, traída de Europa por el padre Jesús María Mejía a finales del siglo XIX, comenzó una corriente artística que permeó no solo al municipio, sino a todo el departamento.



Ejemplo de ello es la figura de Jesús resucitado -una escultura de casi 4 metros de altura, llegada de Paris en 1873- que se replicó para decenas de parroquias en Antioquia en el taller de los Osorio.



Una familia que fue pionera de la ‘escuela’ envigadeña y luego sucedida por los Rojas y los Carvajal, que marcaron un periodo importante en la elaboración de imágenes en madera -un material noble que facilita su conservación y restauración- para la celebración de la semana santa que se conservan hasta la actualidad.

Fue por esos mismos años, a principios del siglo XX, cuando las familias locales empezaron a cargar las imágenes o ‘pasos’ -como se les conocen- que salen en las procesiones. Pero los primeros grupos que se organizaron con este fin se conformaron entre los años 40 y 50.



Desde entonces, los envigadeños salen a las calles durante los cinco días de procesiones para manifestar su fe y devoción, y para acompañar a sus familiares que llevan a cuestas la imaginería que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús.



Camilo Muñoz, un envigadeño que completa 36 años cargando, por ejemplo, heredó de su abuelo la tradición de llevar al ‘Jesús nazareno’ en la noche de prendimiento. “Empecé desde los 12. Es una experiencia que nunca se me va a olvidar porque fue cuando mi abuelo me entregó las riendas. De ahí nunca le he fallado los jueves santos, porque somos nosotros, nuestra familia, quienes lo armamos”, recordó.



Este año le tocó a su hijo Alejandro, de 21, tomar su legado y dirigir a los otros 7 hombres, esa noche despejada y de luna casi llena, camino al parque principal. Su grupo, precisamente, es uno de los más antiguos en Santa Gertrudis, aunque de las familias fundadoras, dice Muñoz, solo quedan 4 personas, las demás han cedido.

Braulio Espinosa durante la procesión de prendimiento el jueves santo. Foto: Cortesía Alcaldía de Envigado

Y es que ese privilegio -como así lo sienten quienes cargan- se transmite de padre a hijo, y de hijo a nieto, o de tío a sobrino y a así sucesivamente entre los miembros de las familias envigadeñas “de toda la vida”.



“Comienza con una costumbre que se vuelve tradición y luego es compartida con una comunidad, que además los define. Ahí es cuando se convierte en su patrimonio cultural”, apuntó el experto.



“Hay que reconocer años y años de comunidad católica para conservar su fe. Los grupos de cargueros, los párrocos que han pasado, cada uno de los pasos y las procesiones son un ejemplo para el país de devoción. Se vive con una cultura de respeto total y eso hace que sea patrimonio de la Nación”, resaltó el alcalde local, Braulio Espinosa, sobre la celebración de la semana santa en su municipio.



Gaviria explicó que el hecho de ser patrimonio inmaterial de Colombia facilita su preservación e intervención, que se transmite a través de lo humano y del conocimiento de su propia historia. Además, tiene un objetivo claro: darle herramientas a las personas para que se reconozcan a sí mismos como individuos sociales.

***

“No se oye”, “no se oye”, “no se escucha”, repitió varias veces el director del coro, William Bernal, durante el último ensayo del repertorio en la víspera del jueves santo.



Con el órgano tubular, que también fue importado por el padre Mejía en 1909, el grupo de 16 personas, en su mayoría mujeres de todas las edades, entonaron ‘Yo le resucitaré’ para cerrar un periodo de preparación que duró tres meses y que requirió de 2 a 3 ensayos cada semana.



Esta es solo una parte del engranaje de más de 700 personas, entre sacerdotes, cargueros, lectores, personal de logística y colaboradores que prepararon la celebración de la semana santa con un año de antelación.

El coro parroquial se encargó del repertorio musical que acompañó cada una de las celebraciones en el templo. Foto: Sebastián Carvajal Bolìvar

“Nos reunimos inmediatamente para evaluar cómo nos fue y empezar a preparar los proyectos para el año siguiente”, explica Daniel Bedoya, seminarista y colaborador de la parroquia.



En total, fueron 23 grupos de cargueros y 43 pasos los que recorrieron el centro de Envigado en las 6 procesiones que se realizaron a lo largo de la semana.



Esa noche del miércoles, previa a las principales celebraciones, hubo mucho movimiento al interior del templo. Además del coro, otras 23 personas terminaban de organizar el paso de la última cena, y Luis Ramírez, de 49 años, preparaba el ‘anda’ de un paso que saldría dos días después.



Comenzó a cargar en el 89, cuando se juntó con grupo de amigos para llevar ‘el consuelo de María’ el sábado santo en la tarde. Con la llegada del padre Nelson Sierra, pasaron a llamarse Cofradía ‘Santa Gertrudis’ y sumaron varios pasos más. Hoy son el grupo que más sale a las procesiones. “Para mí es más de media vida. Me encanta colaborar”, comentó mientras trabajaba.

El templo actual tuvo su consagración en 1897 tras cerca de 30 años de construcción. Foto: Sebastián Carvajal Bolìvar

Para mí es más de media vida. Me encanta colaborar (...) Todo el año pensamos en semana santa, pero empezamos a organizar un mes antes. FACEBOOK

TWITTER

“Todo el año pensamos en semana santa, pero empezamos a organizar un mes antes, todo depende de lo que se quiera hacer”, afirmó Ramírez.



Aunque dijo que la representación siempre es la misma, aclaró que cada año deben pensar en las flores que le van a poner al paso, los vestidos que llevan los santos y los arreglos y adecuaciones que no faltan. Todo esto sale del bolsillo de los cargueros, que fijan una cuota para cubrir los gastos.



Para Edgar Palacio, coordinador de la semana santa en Santa Gertrudis, los pasos “se convierten en la excusa perfecta para pertenecer a la parroquia, ser un laico activo y participar de la celebración”.



Precisamente, los grupos se reúnen durante el año, hacen encuentros y apoyan toda la organización, el trabajo es voluntario y en palabras de Bedoya “Es un sentimiento de fe” el que moviliza a la comunidad.





