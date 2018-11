Continúa polémica en Envigado tras la captura de su alcalde

Luego de una semana con su alcalde, Raúl Cardona González, en condición de capturado por la Fiscalía, los habitantes del municipio de Envigado, Antioquia, viven a la espera de saber cuál será el futuro administrativo y político de uno de los municipios con menos índice de pobreza de Colombia.



La noticia de la captura del alcalde Cardona, su secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa; Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación y el contralor municipal, José Conrado Restrepo, junto con otras cinco personas, tomó por sorpresa a casi todos en aquel municipio ubicado al sur de Medellín.

El órgano investigador explicó que los capturados habrían creado una red de corrupción para apoderarse de dineros públicos y en el proceso involucró a los implicados en tres posibles casos en los que se habría cometido posibles irregularidades.



El primero es la supuesta compra irregular de un lote sobrevalorado, el segundo es la adjudicación de un contrato para el mantenimiento de 400 tabletas financiadas a través del MinTic y finalmente unas supuestas coimas a cambio de asignación de cargos públicos.

Para el concejal envigadeño Efraín Echeverry, la buena actuación del alcalde no tiene discusión. “Estoy seguro que el doctor Cardona va a salir en libertad y va a demostrar que nada tiene que ver con eso, estoy convencido de que la próxima semana va a estar de nuevo en sus funciones como alcalde”, explicó Echeverry, quien agregó que la captura fue para él toda una sorpresa.



La concejala Luz Stella Ríos coincidió en afirmar que la sorpresa fue general, incluso comentó que cuando sucedieron las detenciones los corporados estaban a la mitad de una sesión.



“Una acción de esas en cualquier parte del mundo genera un ruido que afecta la imagen tan positiva del municipio a nivel nacional. Es un ruido como el de los truenos que llama la atención y puede que al final no llueva” dijo Ríos.



Ambos concejales le pidieron a la Fiscalía resolver con celeridad el futuro del alcalde, sus funcionarios y los particulares, con el fin de dar claridad a la opinión pública. Aunque Echeverry fue más allá y opinó que el Fiscal , Néstor Humberto Martínez, fue apresurado en su accionar, tildándolo de “irresponsable”.

El pasado 27 de noviembre un grupo de ciudadanos realizó un plantón en apoyo al alcalde. Foto: Cortesía Alcaldía de Envigado

Mientras la ciudadanía y la clase política envigadeña están a la espera de una resolución sobre este supuesto caso de corrupción que sacude al municipio, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Botero, fue designado como alcalde encargado.



El pasado martes un grupo de ciudadanos mostraron su apoyo a Cardona mediante un plantón realizado a la salida de la administración municipal. A pesar de esto hay sectores de la sociedad civil que tienen sus reproches en cuanto a la administración, reproches que van más allá de estas tres líneas de investigación dictadas por la Fiscalía.



Hilda Castaño, veedora ciudadana que ha sido crítica de las últimas alcaldías señaló que la situación además de sorpresiva es vergonzosa debido a que hay varios funcionarios involucrados. La sorpresa fue aún mayor debido a que un día antes el alcalde había hecho una rendición de cuentas pública.

Castaño indicó que en Envigado hubo fuertes cuestionamientos desde hace algunas administraciones, que ella desde su posición de veedora ha llamado la atención.

En este sentido sale a colación una posible irregularidad que tendría que ver con el plan de valorización aprobado por el concejo municipal en 2015 y propuesto por el mismo Cardona, quien desde su posición de secretario de Hacienda de la anterior administración, fue el encargado de impulsar el mismo.



William Mejía, secretario de la veeduría del Mega plan de Movilidad de Envigado, explicó una situación que, según él, serían “unos posibles hechos de corrupción adicionales a los que está investigando la Fiscalía”. La cuestión con la valorización radica en que los recursos que la Veeduría ciudadana encontró que los recursos percibidos por la administración y los del pronóstico de beneficio no coinciden.

“Para que una valorización se ajuste a las normas el beneficio debe ser igual o mayor al valor recogido, pero en este caso la alcaldía obtuvo unos 205.000 millones de pesos y solo dio un beneficio de 125 millones”, explicó Mejía, quien aseguró que de las irregularidades estaban enterados conocedores el alcalde saliente, el actual, sus dos secretarios de Planeación, la personera municipal y el contralor municipal, (actualmente capturado)”, expresó el funcionario.



Por el momento la expectativa reina en el municipio donde menos índice de pobreza hay a nivel nacional (5,4 por ciento), sus ciudadanos se debaten entre el manto de dudas que generaron las capturas y los apoyos irrestrictos que dan al alcalde Cardona.



"Juan Manuel (Botero) es un hombre muy profesional que conoce bien la administración y estoy convencido que lo va a hacer bien el tiempo que esté a cargo de la alcaldía, que yo creo que será muy corto porque estoy confiado que el doctor Raúl la próxima semana va a estar de nuevo en sus funciones como alcalde”, insistió el concejal.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com

Twitter: @GonzalezVelezB