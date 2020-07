Envigado entró en alerta roja por ocupación de camas UCI

El municipio de Envigado ya está en alerta roja por la ocupación de camas UCI, debido a que su Hospital Manuel Uribe Ángel ya tiene sus 38 camas con personas enfermas.



“Solicitamos a la comunidad en general no bajar la guardia, esta pandemia sigue cobrando vidas”, expresó vía Twitter, Braulio Espinosa, alcalde de ese municipio del valle de Aburrá.



Esta situación se suma a la alerta naranja declarada ayer por la Gobernación de Antioquia pues en el departamento la ocupación de camas con casos Covid-19 es del 71%.



Actualmente, en Antioquia hay 8.472 casos activos de covid-19, de los cuales hay 223 en Envigado. Cabe recordar que esta ciudad hace parte de la ‘Cuarentena por la vida’ que arrancó este viernes en toda el área metropolitana.



Es por esto que la alcaldía informó que hoy viernes no prestará servicio al público de manera presencial y solo algunas dependencias darán atención de manera virtual. Consulte el directorio aquí.



El día martes 21 de julio se normalizará el servicio al público en los horarios habituales, de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. cumpliendo con la medida del Pico y Cédula.



